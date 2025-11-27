Медия без
Макрон въведе доброволна военна служба заради "засилваща се заплаха"

Президентът обяви и допълнителни военни разходи в размер на 6,5 млрд. евро през следващите две години

Днес, 15:00
Френският президент Еманюел Макрон
Френският президент Еманюел Макрон разкри нов национален план за военна служба, докато страната се опитва да подсили въоръжените си сили на фона на нарастващата заплаха към европейските държави от Русия, предава БТА, като се позовава на Асошиейтед прес.

По-рано тази година Макрон обяви намерението си да осигури на френските младежи нова възможност за доброволна военна служба. Задължителна военна повинност, която Франция отмени през 1996 г., не се обмисля.

Париж се опитва да подсили отбранителните си сили в момент, когато войната на Русия в Украйна поставя европейския континент пред "голям риск", каза френският президент.

Макрон обяви и допълнителни военни разходи в размер на 6,5 млрд. евро през следващите две години. Той добави, че Франция има за цел да харчи по 64 млрд. евро годишно за отбрана до 2027 г. – последната година от втория му мандат. Тази сума е двойна в сравнение с годишните разходи за отбрана от 32 млрд. евро през 2017 г., когато той стана президент.

Френската армия в момента наброява около 200 000 души персонал и над 40 000 резервисти, което я прави втората по големина в Европа, след полската. Париж иска да увеличи броя на резервистите до 100 000 до 2030 г.

Макрон ясно заяви, че доброволците от националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия.

"Трябва незабавно да разсеем всякакво объркване, че ще изпратим младите си хора в Украйна", каза той във вторник.

Франция не е единствената европейска държава, която укрепва военните си възможности. Германия удвои усилията си да привлече повече войници, особено чрез нова доброволна военна служба. Планът все още предстои да бъде одобрен от парламента.

Министърът на отбраната на Белгия изпрати този месец писмо до 17-годишните, за да ги насърчи да се запишат за военна служба догодина, с цел да изберат 500 кандидати на възраст между 18 и 25 години, които да стартират програмата през септември.

Полша наскоро започна да въвежда нова доброволна военна тренировъчна програма и цели да обучава 100 000 доброволци годишно от 2027 г., като се стреми да изгради армия от резервисти.

 Десет държави от ЕС имат задължителна военна служба: Австрия, Кипър, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Литва и Швеция. Норвегия, която не е член, има задължителна военна служба както за мъже, така и за жени.

Ключови думи:

Франция, военна служба

