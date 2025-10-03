Румъния въвежда доброволна военна служба срещу заплащане

БГНЕС/ЕПА архив Началникът на румънската армия Влад Георгива обяви, че Румъния трябва да е готова за война с Путин

Румънското правителство прие проектозакон, който предвижда въвеждането на доброволна военна подготовка за младежите, за да компенсира застаряващия резерв на въоръжените сили, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Очаква се документът да бъде одобрен от парламента до края на годината.

Целта е армията да разполага с 120 000 кадри с базисна военна подготовка в случай на евентуален конфликт, посочва телевизия "Диджи 24". В момента Министерството на националната отбрана разчита на около 70 000 активни кадри и 40 000 резервисти, включително хора на възраст, които не са опция в случай на война. Освен с тях армията разполага и с около 3000 доброволни резервисти, които са били обучени през последните две години.

Според одобрения проект румънските граждани - мъже и жени на възраст между 18 и 35 години, ще могат да поискат от Министерството на националната отбрана да се включат доброволно в програма за основна военна подготовка, която ще продължава до четири месеца. Подготовката се отнася за лицата, които не са преминали през активна военна служба и не са в резерва, отбелязва "Аджерпрес".

По време на участието си в програмата доброволците, които преди това са преминали през проверка за годност, ще имат право на безплатно настаняване, екипировка и храна, здравна помощ и медикаменти, както и месечно обезщетение. Според "Диджи 24" става въпрос за 4000-5000 леи (787-984 евро) на месец. Те ще се подчиняват на разпоредбите на военните закони и регламенти.

Гражданите, които са завършили успешно програмата за базисна военна подготовка, накрая ще получат бонус от три брутни средни работни заплати, изчислени спрямо текущата година. "Диджи 24" уточнява, че това е около 27 000 леи (5314 евро).

След това военните центрове ще ги включат в регистрите си и ще ги зачислят в оперативния резерв. Максималният брой на наличните места за доброволна военна подготовка ще се определят от министъра на отбраната за всяка година в зависимост от одобрените средства.

"Проектозаконът за подготовката на населението за отбрана тръгва от една реална нужда - оперативният резерв е застаряващ. Няма задължителна военна служба в Румъния от 1 януари 2007 г. и всяка година губим хора от резерва. Тази година ще бъдат отчислени над 120 000 военни, догодина - още 118 000, през 2027 г. още 111 000, значи говорим за около 350 000 военни, които напускат резерва и се оттеглят, тъй като са надхвърлили предвидената от закона възраст от 55 години", обясни министърът на отбраната Йонуц Мощяну.

Румъния се присъедини към НАТО през 2004 г. В десетилетията, които последваха, страната намали личния състав на въоръжените сили от 350 000 на 70 000 души (плюс 10 000 души цивилен персонал), премахна задължителната военна служба и участва ротационно в мисии зад граница с над 50 000 военни, посочва специализираното издание "Мониторул апарърий".

Социологическо проучване на института ИНСКОП, осъществено в периода 1-9 септември 2025 г., показва, че три четвърти от румънците одобряват въвеждането на военна служба на доброволен принцип, 20,7% са против, а 5,1% не са дали отговор.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Хърватия ще започне през януари 2026 г задължителното основно военно обучение с продължителност два месеца, като и тук наборниците ще получават заплащане - по 1100 евро месечно. Хората, които подадат заявление за отказ от военна служба по религиозни или етични причини, ще имат, вместо военно обучение, тримесечно обучение по гражданска защита или четири месеца ще работят в градски и общински институции - пет дни в седмицата по осем часа.

Министърът на отбраната Иван Анушич каза, че след като законовите изменения да бъдат приети, ще бъдат изпратени известия на около 20 000 наборници. Той подчерта, че първите наборници ще пристигнат в казармите през януари 2026 г. Военното обучение ще струва около 20 милиона евро годишно, докато цивилната служба ще струва около 15 милиона.

Според проучване на Министерството на отбраната сред 12 000 души, 62% от анкетираните подкрепят въвеждането на основно военно обучение, а 67% посочват, че биха се отзовали, ако бъдат повикани.

Жените са освободени от наборна военна служба и основно военно обучение, но могат да кандидатстват за доброволно основно военно обучение.

Хърватските граждани се вписват във военния регистър на 18-годишна възраст и са призовани за военно обучение през календарната година, в която навършват 19 години.

Обучението - както военното, така и гражданското - може да бъде отложено до 29-годишна възраст в случай, че лицето е студент. Спортистите могат да отложат военната служба за една година, за да участват в международни състезания.