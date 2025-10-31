Медия без
Гърция въвежда доброволна военна служба за жени от 2026 г.

Днес, 07:38
Подразделението ще има до 150 доброволки.
Pixabay
Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., като за целта ще бъде създадено ново подразделение, обяви гръцкият министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. "Катимерини", предаде БТА. 

"Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили", заяви Дендиас снощи, като отбеляза, че в момента жените съставляват около 17 процента от гръцките въоръжени сили.

"Трябва да направим още една крачка напред - да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили", добави още той.

