Унгария предаде на Украйна инкасаторските коли, но не и златото

Унгарският транспортен министър призна, че парите ще се използват за натиск за нефтопровода "Дружба"

Днес, 08:12

Днес, 08:12
Унгария върна инкасаторските автомобили, но не и парите и златото
Ощадбанк
Унгария върна инкасаторските автомобили, но не и парите и златото

Унгария върна конфискуваните инкасаторски автомобила, но не и парите и златото на Украйна.

Будапеща предаде двете превозни средства за превоз на пари в брой на украинската държавна банка Ощадбанк, се казва в изявление на банката.

„След връщането на превозните средства за превоз на пари в брой бяха констатирани редица повреди по оборудването. Юридическите представители на Ощадбанк извършиха подробна проверка на място на всички установени неизправности. След като превозните средства бъдат върнати в Украйна, ще бъде извършена оценка на щетите“, се казва в изявлението.

Златото и парите обаче ще останат в Будапеща. За да узаконят конфискацията, унгарските власти спешно приеха нов закон тази седмица.

На 5 март седем украински служители по транспорт на пари в брой бяха задържани в Унгария за транспортиране на 40 милиона долара, 35 милиона евро и девет килограма злато от Виена до Украйна. Те са имали всички необходими документи от австрийската Raifaisenbank за превоз на ценни метали и пари в брой. Това е стандартен маршрут за украинските банки след началото на войната на Русия срещу Украйна, когато спряха превозите по въздух. Унгария обаче образува наказателно дело по подозрение за пране на пари. На следващият ден инкасаторите бяха освободени и предадени на Украйна.

В момента в Унгария тече ожесточена предизборна кампания, в която премиерът Виктор Орбан строи кампанията си около “битката” си в Украйна и нейния президент Володомир Зеленски. Вотът е на 12 април, а Орбан сериозно изостава според социологическите проучвания.

В Унгария не крият, че парите на Ощадбанк се използват за изнудване. Министърът на транспорта на страната Янош Лазар заяви, че Будапеща няма намерение да ги връща, а ще ги използва като инструмент за натиск, за да се принуди Украйна да възобнови дейността по нефтопровода „Дружба“: „Няма да върнем тези пари. Засега те ще останат тук. Чакаме тръбопроводът да отвори отново”, каза той.

Журналисти от унгарското издание Telex откриха, че украински инкасатори в Унгария са били задържани, защото са отказали да използват услугите на приятел на Орбан.

Оказва се, че средства от австрийската банка Raiffeisen са били транспортирани през Унгария до украинската граница по време на пълномащабната война от 2022 г. насам от Criterion, компания, собственост на Ищван Гаранчи, близък приятел на унгарския премиер Виктор Орбан. След като Raiffeisen се е свързала директно с инкасаторите на Oschadbank миналата седмица, заобикаляйки Criterion, те са били задържани, а парите и ценностите са били иззети.

Журналистите също така отбелязват, че задържането на украинските работници може да парализира пазара на парични превози в Унгария.

Още новини по темата

Кремъл прави информационна кампания в помощ на Орбан да спечели изборите
11 Март 2026

Унгария пусна седемте украински инкасатори
07 Март 2026

Унгария арестува две коли с пари и 7 служители на украинска банка
06 Март 2026

Унгарците плащат скъп бензин заради данъците на Орбан
25 Февр. 2026

Словакия и Унгария не отстъпват в натиска към Украйна заради петрола
23 Февр. 2026

Унгария ще блокира € 90 млрд. за Киев заради спрения руски петрол
21 Февр. 2026

Български Орбан? Внимавайте какво си пожелавате
27 Яну. 2026

Унгарската MOL придоби от "Газпром" мажоритарния дял в НИС
19 Яну. 2026

Унгария загуби 1 млрд. евро от ЕС заради корупцията
02 Яну. 2026

Хиляди протестираха срещу Орбан в Будапеща
14 Дек. 2025

В Москва приключиха преговорите между Путин и Орбан
28 Ноем. 2025

Тръмп даде на Унгария изключение от руските енергийни санкции
07 Ноем. 2025

Орбан превзе и най-четения таблоид в Унгария
31 Окт. 2025

Тръмп: Не правим изключение за Унгария и руския петрол
31 Окт. 2025

