Украйна възобнови доставките на петрол за Европа по тръбопровода "Дружба"

Днес, 13:51

Украйна възобнови транспортирането на руски петрол към Европа, предадоха световните агенции. По-рано Киев съобщи, че доставките ще бъдат подновени „в рамките на няколко часа“ след като ремонтите по тръбопровода са приключили. Тръбата "Дружба" бе повредена при руска атака преди  повече от месец.

Петролопроводът беше в центъра на напрежение между Унгария и Словакия, които продължават да внасят руски петрол чрез него, от една страна, и Украйна, а от друга между тези две държави и Европейския съюз.

Загубилият изборите в Унгария премиер Виктор Орбан блокираше заем от 90 милиарда евро за Украйна, с искането за незабавно възстановяване на доставките и обвинявайки Киев, че бави ремонта на тръбопровода. 

Украйна обяви, че се надява възобновяването на доставките да премахне последната пречка пред отпускането на европейската помощ. Украинският президент Володимир Зеленски не крие несъгласието си, че някои страни от ЕС продължават да купуват руски петрол и газ - ключов източник на приходи за Москва във войната.

След потвърждението за завършените ремонти унгарската енергийна компания MOL е поискала транспортирането на около 100 000 тона петрол към Унгария и Словакия.

„Очакваме договореност в рамките на 24 часа. Надявам се всичко да мине добре и всички пречки да бъдат премахнати“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

