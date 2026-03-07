Медия без
Унгария пусна седемте украински инкасатори

Днес, 06:56
Групата се е ръководила от генерал-майора от СБУ Генадий Кузнецов
Седемте украински инкасатори, които Унгария задържа с два вана с 40 млн. долара, 35 млн. евро и 9 кг злато, са освободени. Те се намират вече на територията на Украйна, съобщи правителството в Киев. Не е ясно още къде са парите.

Групата се е ръководила от генерал-майор от СБУ и бивш ръководител на Центъра за специални операции за борба с тероризма Генадий Кузнецов. В миналото той е бил свързан и със спецподразделението „Алфа“.

По-рано унгарската данъчна и митническа служба съобщи за задържането на инкасаторите в рамките на дело за пране на пари, отбелязвайки, че сред тях има бивш генерал от украинските спецслужби, но името му не бе съобщено.

Според версията на следствието, в рамките на една година през територията на Унгария към Украйна може да са били пренесени над 900 млн. долара, 420 млн. евро и 146 кг злато.

Същевременно украинската страна, в частност „Ощадбанк“ и Министерството на външните работи, заявява, че превозването на ценностите е било законно и се е извършвало в рамките на международните банкови процедури, а задържането на инкасаторите бе определено като „международен рекет“.

