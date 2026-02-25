Унгарците плащат скъп бензин заради данъците на Орбан

Лидерът на опозицията в Унгария Петер Мадяр атакува премиера Виктор Орбан право в ахилесовата пета - скъпите горива.

"Във Виена може да се зареди на същите цени като в Будапеща. В България, Чехия и Полша горивата са значително по-евтини, отколкото в Унгария", заяви Мадяр, чиято партия ТИСА води убедително в социологическите проучвания преди парламентарните избори през април. Той обясни, че в момента на международните пазари суровият петрол е по-евтин, отколкото през 2010 г., откогато Орбан е министър-председател, а цената на обикновения бензин А95 по унгарските бензиностанции сега е двойно по-висока. (Проверка в портала "Фуело" показва, че у нас литър бензин струва средно 1.24 евро, а в Унгария средната цена е 1.48 евро, бел. ред).

"Защо е така? Защото Орбан значително увеличи всички данъци върху горивата, включително акциза и ДДС, а курсът на форинта също отслабна сериозно. Той избира да лъже, да насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа", коментира опозиционният политик.

Управляващата партия "Фидес" губи подкрепа и според анкетите преди изборите, насрочени за 12 април, опозиционната "Тиса" води с повече от 10 процента. Най-новото социологическо проучване - на Median, дори сочи 20 процентна разлика. "Тиса" води пред „Фидес“ на Орбан с 55% срещу 35% сред тези, които казват, че със сигурност ще гласуват. съобщи новинарският сайт. Предното изследване на Median, сочеше "само" 12 пункта разлика. Има и близки до властта агенции, които прогнозират, че "Фидес" ще спечели. Също като у нас и в Унгария има огромни опасения, че изборите могат да бъдат опорочени по всевъзможни начини.

Подкрепата за Орбан ерозира заради икономически проблеми и екологични скандали със заводи за батерии, а антиукраинската му реторика губи своето влияние, коментира "Блумбърг". Междувременно очакването за убедителна победа на опозицията през април подсили форинта, който поскъпна до двегодишен връх. Инвеститорите очакват, че смяната на властта в Унгария ще доведе до размразяване на милиардите от ЕС, които сега са блокирани заради отказа на Орбан да прави реформи.

Ролята на Виктор Орбан като троянски кон на Кремъл в ЕС изглежда отблъсква все повече унгарци наред с икономическите трудности пред страната в резултат на популисткото управление на "Фидес".

Правителството на Орбан се замеси и в екоскандал, свързан със завод за батерии северно от Будапеща. Медии съобщиха, че кабинетът е получил и обсъдил доклад за опасни замърсявания от завода от години, но не е взел мерки.