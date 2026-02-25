Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Унгарците плащат скъп бензин заради данъците на Орбан

Опозиционната партия "Тиса" увеличава преднината си пред "Фидес", сочи ново проучване

Днес, 15:53
Петер Мадяр може да сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.
Петер Мадяр може да сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

Лидерът на опозицията в Унгария Петер Мадяр атакува премиера Виктор Орбан право в ахилесовата пета - скъпите горива. 

"Във Виена може да се зареди на същите цени като в Будапеща. В България, Чехия и Полша горивата са значително по-евтини, отколкото в Унгария", заяви Мадяр, чиято партия ТИСА води убедително в социологическите проучвания преди парламентарните избори през април.  Той обясни, че в момента на международните пазари суровият петрол е по-евтин, отколкото през 2010 г., откогато Орбан е министър-председател, а цената на обикновения бензин А95 по унгарските бензиностанции сега е двойно по-висока. (Проверка в портала "Фуело" показва, че у нас литър бензин струва средно 1.24 евро, а в Унгария средната цена е 1.48 евро, бел. ред).  

"Защо е така? Защото Орбан значително увеличи всички данъци върху горивата, включително акциза и ДДС, а курсът на форинта също отслабна сериозно. Той избира да лъже, да насажда омраза и да обременява страната с едни от най-високите данъци в Европа", коментира опозиционният политик.

Управляващата партия "Фидес" губи подкрепа и според анкетите преди изборите, насрочени за 12 април, опозиционната "Тиса" води с повече от 10 процента. Най-новото социологическо проучване - на Median, дори сочи 20 процентна разлика. "Тиса" води пред „Фидес“ на Орбан с 55% срещу 35% сред тези, които казват, че със сигурност ще гласуват. съобщи новинарският сайт. Предното изследване на Median, сочеше "само" 12 пункта разлика. Има и близки до властта агенции, които прогнозират, че "Фидес" ще спечели. Също като у нас и в Унгария има огромни опасения, че  изборите могат да бъдат опорочени по всевъзможни начини. 

Подкрепата за Орбан ерозира заради икономически проблеми и екологични скандали със заводи за батерии, а антиукраинската му реторика губи своето влияние, коментира "Блумбърг". Междувременно очакването за убедителна победа на опозицията през април подсили форинта, който поскъпна до двегодишен връх. Инвеститорите очакват, че смяната на властта в Унгария ще доведе до размразяване на милиардите от ЕС, които сега са блокирани заради отказа на Орбан да прави реформи.

Ролята на Виктор Орбан като троянски кон на Кремъл в ЕС изглежда отблъсква все повече унгарци наред с икономическите трудности пред страната в резултат на популисткото управление на "Фидес".

Правителството на Орбан се замеси и в екоскандал, свързан със завод за батерии северно от Будапеща. Медии съобщиха, че кабинетът е получил и обсъдил доклад за опасни замърсявания от завода от години, но не е взел мерки. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Виктор Орбан, Петер Мадяр, Тиса, Фидес

Още новини по темата

Български Орбан? Внимавайте какво си пожелавате
27 Яну. 2026

Хиляди протестираха срещу Орбан в Будапеща
14 Дек. 2025

В Москва приключиха преговорите между Путин и Орбан
28 Ноем. 2025

Тръмп даде на Унгария изключение от руските енергийни санкции
07 Ноем. 2025

Орбан превзе и най-четения таблоид в Унгария
31 Окт. 2025

Тръмп: Не правим изключение за Унгария и руския петрол
31 Окт. 2025

Орбан ще е при Тръмп на 7 ноември заради евентуална руско-американска среща
30 Окт. 2025

50 000 протестираха в Будапеща срещу Орбан
22 Септ. 2025

Орбан забрани влизането в Унгария на най-популярния украински командир
31 Авг. 2025

Лятната резиденция на Орбан предизвика скандал в Унгария
12 Авг. 2025

Хиляди протестираха срещу Орбан и Вучич
28 Юни 2025

15 000 души протестираха в Будапеща срещу правителството на Орбан
11 Юни 2025

Орбан: Русия дори Украйна не може да победи, камо ли НАТО
09 Юни 2025

Крайнодесни лидери от Европа се събират във Франция
09 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?