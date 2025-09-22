Медия без
50 000 протестираха в Будапеща срещу Орбан

Според участниците премиерът манипулира хората преди изборите с кампании за милиони евро

Днес, 06:30
Протестът е срещу плановете на Орбан да вдигне данъците
Протестът е срещу плановете на Орбан да вдигне данъците

50 000 души излязоха на протест в Будапеща срещу унгарския премиер Виктор Орбан. Те се събраха на Площада на героите, някои издигнаха балон с формата на зебра (тези животни се превърнаха в символ на разточителния начин на живот на управляващия елит, след като зебри бяха заснети да се разхождат близо до селското имение на семейство Орбан).

Според излезлите на протеста премиерът използва парите на данъкоплатците от публични средства за скъпи кампании, подвеждане на избирателите и разпалване на омраза за своя политическа изгода. Конкретният повод е планът на националистическото унгарско правителство да проведе обществено допитване през октомври по въпросите на данъчното облагане, след като близък до властта сайт, обяви, че опозицията планира увеличение на данъците, ако дойде на власт след парламентарните избори през 2026 г.

 

Партията "ТИСА", на консервативния опозиционер Петер Магяр, която води в социологическите проучвания, отрече да има такива планове и обвини Орбан, че разпространява лъжи преди изборите.Унгарският премиер редовно разпространява консултации под формата на въпросници, които, според опозицията, са формулирани по насочващ начин и имат за цел да създадат впечатление за народна подкрепа за неговата политика. Изпратени по пощата, тези писма са придружени от реклами, излъчвани по телевизията, в интернет и с плакати в общественото пространство. Въпросните мултимедийни кампании, струващи милиони евро, често са насочени към политически опоненти и засилват посланията на Орбан, като например за протести срещу кандидатурата на Украйна за присъединяване към Европейския съюз.

Орбан отрича, че става въпрос за пропаганда, и казва, че просто иска да дава редовно думата на населението. Правителството му настоява, че неговите „информационни кампании“ са фактически и необходими за повишаване на обществената осведоменост по важни въпроси.

