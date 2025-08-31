Орбан забрани влизането в Унгария на най-популярния украински командир

Роберт Бровди е селскостопански предприемач, който се включва във войната като редник и стига до командир на отряд от бойни дронове

Властите в Унгария забраниха влизането в стрната на известния украински командир Роберт Бровди.

Той е командир на украинските сили за безпилотни летателни апарати, който е ръководил атаката срещу руския нефтопровод, снабдяващ Унгария с петрол. Кризата е още по-остра, тъй като Роберт Бровди е от унгарски произход, предаде БГНЕС.

Роберт Бровди беше обявен за persona non grata в Унгария на 28 август. Този, който понякога е наричан „г-н Дрона“ на Украйна, е обвинен, че е организирал „атака срещу унгарския суверенитет“, написа унгарският министър на външните работи Петер Сийярто в X.

В случая Унгария на Виктор Орбан осъжда бомбардирането на нефтопровода „Дружба“ от дронове под командването на Роберт Бровди. Украйна действително повреди този руски нефтопровод – най-дългият в света (4000 км) – по време на въздушни удари над руския регион Брянск на 13 август. На пръв поглед това няма нищо общо с унгарския суверенитет, освен че тази атака принуди Русия да спре за няколко дни експлоатацията на този нефтопровод, който доставя петрол на Унгария и Словакия. Двете страни се ползват с европейско изключение от забраната за закупуване на руски петрол, а Будапеща счита този нефтопровод за критична инфраструктура за своята икономика. Нефтопроводът „Дружба“ „доставя около 65 % от суровия петрол, внасян от Унгария“, подчертава Естер Симон, специалист по Унгария и международни отношения в Университета Нотингъм Трент.

За Киев реакцията на Унгария е „срамна“. „Какъв срамен сигнал в момент, когато руската терористична държава води брутална атака /масирано бомбардиране на украинската столица на 28 август, бел. ред./. Петър Сийярто, ако за теб един нефтопровод е по-важен от живота на украинските деца, Унгария е на грешната страна на историята", отговори в X Андрий Сибиха, украинският министър на външните работи.

Украйна реагира толкова остро на санкцията, наложена от Будапеща, защото тя засяга човек, считан за военен герой от Киев. На 8 май Володимир Зеленски връчи на Роберт Бровди медала „Герой на Украйна“.

„Роберт Бровди е един от най-популярните командири в Украйна“, уверява Рихор Нижникау, специалист по Украйна във Финландския институт за международни отношения. През 2023 г. вестник „Киев Пост“ го определи като една от трите най-емблематични фигури в украинската армия заради ролята му в приемането на дроновете от армията и заради красноречието му в социалните мрежи, където е много активен и има много последователи.

#Ukraine #Poland #Hungary



"Stick your sanctions and entry restrictions for Hungary up your arse, Mr. Dancer on Bones," replied the commander of the Ukrainian Armed Forces' drone units, ethnic Hungarian Robert "Magyar" Brovdi, to Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó, who… pic.twitter.com/S5mGrvy3w5 — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) 28 август 2025 г.

Преди да се превърне в олицетворение на украинската стратегия за дронове, 49-годишният Бровди е успешен предприемач в областта на селското стопанство. Когато през февруари 2022 г. избухва мащабната руска инвазия, той се записва като обикновен войник и участва в отбраната на Киев. Много бързо решава, че опитът му като предприемач би бил по-полезен, ако го използва по друг начин, и черпи от собствените си средства, за да купи от Китай първите дронове за украинската армия.

Така той става един от пионерите в използването на граждански дронове от армията за разузнавателни цели, но и като летящи бомби „камикадзе“. Роберт Бровди сформира единицата от пилоти на дронове „Птиците на Маджар“ – с намек за унгарския си произход, която участва в повечето големи битки в Украйна и си осигурява слава, като публикува в социалните мрежи видеоклипове с подвизите си срещу руските въоръжени сили.

През юни Володимир Зеленски го повишава на поста командир на специалните сили, специализирани във воайна с дронове. В това си качество той ръководи операции като бомбардирането на нефтопровода „Дружба“. В очите на Москва Роберт Бровди и неговите „Птици на Маджар“ са трън, подобно на батальона „Азов“.

От Кремъл Владимир Путин сигурно наблюдава с удовлетворение как тези европейски страни – Словакия също критикува атаката срещу нефтопровода – се нахвърлят върху тази емблематична фигура от войната с дронове, която бушува в Украйна.

Фактът, че украинец с връзки с унгарските малцинства е атакувал много важен тръбопровод за Будапеща, „може би е разгневил Виктор Орбан“, смята Майкъл Туми, специалист по популизъм в Централна Европа в Университета в Глазгоу. Това наистина е тежък удар върху „националистическия наратив, който премиерът изгражда около статута си на „крал на унгарците“, добавя Майкъл Туми. За този експерт Виктор Орбан вижда себе си не само като лидер на Унгария, но и – потенциално – като лидер на всички унгарци, което в съзнанието на националистите в неговата партия „включва териториите, загубени по време на Трианонския договор, подписан през 1920 г. след края на Първата световна война“.

Някои от тези територии се намират в Западна Украйна. Това е особено валидно за Закарпатието, региона, откъдето идва Роберт Бровди. „Виктор Орбан винаги се е позиционирал като защитник на унгарското малцинство, живеещо там, и го споменава все по-често от началото на руската инвазия в Украйна“, подчертава Естер Симон. Образът му като „шеф“ на унгарското малцинство понася удар, ако един от най-видните и известни негови членове в Украйна – Роберт Бровди – не се поколебае да атакува важен за унгарските интереси петролопровод в името на защитата на Украйна.

„Правителството в Будапеща внезапно осъзна, че Украйна има средствата да направи живота по-труден за Виктор Орбан“, отбелязва Естер Симон. За премиера това е още по-неприемливо, като се има предвид, че „страната е в много несигурно икономическо положение и няма нужда да се страхува за енергийната си сигурност на всичкото отгоре“, твърди Майкъл Туми. В крайна сметка, дори ако унгарската реакция не е била насочена предимно към угодия на Москва, Русия вероятно ще се възползва от нея. Всъщност, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп се е ангажирал да убеди своя унгарски „приятел“ да не се противопоставя повече на преговорите за интеграцията на Украйна в Европейския съюз, аферата с Роберт Бровди „рискува да тласне унгарския премиер към непреклонност“, опасява се Рихор Нижникау.

Заедно с това в Унгария започна кампания за финансиране на "Птиците на Маджар". Председателят на унгарската опозиционна партия „Моментум“ Мартон Томпош призова сънародниците си да даряват пари за украинската 414-та бригада „Птиците на Маджар“.

The head of Hungary’s opposition party Momentum, Márton Tompos, has called on compatriots to donate money to Ukraine’s 414th brigade “Madjar’s Birds.”



He reminded that Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó banned the brigade’s commander, Robert “Madjar” Brovdi, from… pic.twitter.com/t0at4HaB7z — NEXTA (@nexta_tv) 30 август 2025 г.

„За мен и за целия свободен свят Бровди е герой, когото руският наемник Сиярто дори не е достоен да споменава“, написа Томпош.

Политикът съобщи, че пръв е направил символично дарение от 414 евро и призова унгарците да последват примера му, като подчерта, че народът на Унгария не е същият като проруското правителство на Орбан.

Полша и Литва веднага заявиха, че Бровди е винаги добре дошъл в техните страни.