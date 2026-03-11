Медия без
Кремъл прави информационна кампания
в помощ на Орбан да спечели изборите

Днес, 12:32
В Унгария през април има ключови парламентарни избори. Според проучванията опозицията има значителна преднина пред управляващата "Фидес"
ЕПА/БГНЕС
Кремъл е започнал информационна кампания, насочена към това да помогне на премиера Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“ да спечелят парламентарните избори през април 2026 г. Това пише Financial Times, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията, както и на проект на информационната кампания.

Според FT администрацията на президента на Русия е одобрила план, който трябва да подобри рейтинга на „Фидес“. Той е разработен от свързаната с руските власти компания „Агенция за социално проектиране“ (Social Design Agency, SDA), която се намира под западни санкции.

Компанията предлага в социалните мрежи да се популяризира образът на Орбан като „силен лидер с приятели по целия свят“ и да се представя като единствения кандидат, способен да запази суверенитета на Унгария. Основният му съперник – председателят на опозиционната партия „Тиса“ Петер Мадяр – се предлага да бъде наричан „марионетка на Брюксел без външна подкрепа“. Планът предвижда и „информационни атаки“ срещу Мадяр, а неговата партия да бъде представяна като „играчка на ЕС“.

Осъзнавайки, че откритата помощ от Русия може да се обърне срещу Орбан, „Агенцията за социално проектиране“, според FT, не е влизала в директни контакти с унгарски чиновници, а е разработила план за установяване на връзки с местни влиятелни личности.

FT отбелязва, че през последните седмици в унгарските социални мрежи рязко е нараснал броят на антиукраинските публикации. Така например повече от 100 хиляди реакции е събрал пост във Facebook на унгарския таблоид Ripost, свързан с партията на Орбан. В него са публикувани изображения, генерирани с помощта на изкуствен интелект, на украински инкасатори, задържани в Будапеща с пари в брой и злато. Реакциите под публикацията са основно от чуждестранни потребители, което, според FT, е доста нетипично за унгарските медии.

Руският посланик в Будапеща Евгений Станиславов заяви, че Москва по никакъв начин не участва в предизборната кампания в Унгария. По думите му Русия просто иска „да осигури продължаването на нормалните двустранни отношения и развитието на взаимноизгодно сътрудничество“. В правителството на Унгария също отричат каквато и да е руска намеса. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нарече информацията на Financial Times „фалшива“.

 

 

Ключови думи:

Кремъл, Виктор Орбан, избори

