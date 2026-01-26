Член на СИК е глобен с 511 евро за гласуване 2 пъти

Районният съд във Варна призна за виновен 71-годишен мъж, за това, че е гласувал два пъти на балотажа на местните избори през 2023 г. Той е глобен с 511,29 евро.

Първоначално той гласувал в секцията във Варна, където бил ангажиран като член на СИК, като за целта бил вписан в допълнителната страница на избирателния списък и попълнил нужната декларация, се казва в съобщението на съда по случая. После, по време на обедната си почивка, мъжът отишъл да гласува и в избирателната си секция по постоянен адрес.

Тъй като 71-годишният мъж досега не е осъждан и съжалява за стореното, прокуратурата е предложила той да бъде освободен от наказателна отговорност и наказан само с административна глоба - 511,29 евро. В тежест на подсъдимия са направените в досъдебното производство разноски, сочи съдът, без да уточнява размера им.

Решението на районните магистрати не е окончателно и може да се оспори пред окръжния съд.