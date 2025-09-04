В Германия се опитват да успокоят духовете заради смъртта на кандидати в местните избори

Изборните власти в Западна Германия опитват да успокоят спекулациите в интернет, предизвикани от смъртта на няколко кандидати на местни избори от крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), предадоха ДПА и БТА.

Местните избори ще се произведат на 14 септември в Северен Рейн-Вестфалия, най-гъсто населената провинция в Германия. През последните дни предизборната кампания бе доминирана от новините за смъртта на няколко кандидати от АзГ, а съпредседателката на партията Алис Вайдел и милиардерът и поддръжник на партията Илон Мъск изтъкнаха този проблем в "Екс".

Говорител на избирателната комисия на провинцията заяви пред ДПА, че броят на смъртните случаи сред кандидатите "не е значително по-висок" от този в предишни кампании. Според официални данни 16 кандидати са починали по време на предизборната кампания, от които седем са от АзГ. За четири случая полицията вече изключи неестествени причини за смъртта. Въпреки това никоя друга партия не е имала повече от един починал кандидат.

Смъртта на кандидат може да доведе до това властите да бъдат принудени да отпечатат нови бюлетини или да организират специални избори, които в някои случаи могат да се произведат в деня на изборите.