ХДС спечели изборите в Северен Рейн-Вестфалия

Първият голям тест за настроенията към управляващата коалиция между Християндемократическия съюз (ХДС) и социалдемократите (ГСДП) в Германия бяха местните избори в Северен Рейн-Вестфалия, където има почти 14 млн. избиратели. А резултатът е много различен за двете партии, отбелязва "Билд".

ХДС печели според прогнозите местните избори в Северен Рейн-Вестфалия, като получава 34% от гласовете. Така партията се стабилизира в сравнение с 2020 г. (34,2%). „Алтернатива за Германия“ (AfD) получава 16–17%! Това означава, че утроява резултата си спрямо последните избори, когато имаше 5,1%. Крайно-дясната партия вече се е наложила и на запад. Големият губещ са социалдемократите. ГСДП се срива още повече в своята някогашна крепост — около 22%. Още през 2020 г. партията се беше почти стопила: от 42% през 1994 г. до 24%. Сега въпросът е: ще успее ли бившата „народна партия“ да запази поне 20%. Зелените падат от 20% на около 11%. Разликата спрямо ГСДП е, че Зелените през 2020 г. имаха само кратък връх (от 11% на 20%). Сега отново падат – както и на федерално ниво – до своя твърд електорат.

Въпреки че става дума „само“ за местни избори, в Северен Рейн-Вестфалия те се смятат за национален тест за настроенията. Това са първите избори след предсрочните федерални избори през зимата – и то за червено-черната коалиция на канцлера Фридрих Мерц, който самият е от тази провинция, както и голяма част от партийния елит.

Особено внимание в Берлин е насочено към резултатите на ГСДП, защото те могат да повлияят върху баланса на силите в управляващата коалиция. За съпредседателката на ГСДП и социална министърка Бербел Бас от Дуисбург залогът е и властта в партията.

В най-населената провинция на Германия (18,5 млн. жители) днес 13,7 млн. избиратели избраха общински и градски съвети, окръжни съвети, кметове, областни управители и председатели на окръзи в общо 396 общини и 31 окръга. Ако при изборите за кметове или областни управители никой кандидат не получи абсолютно мнозинство, ще има балотаж на 28 септември.

Повечето общини в Северен Рейн-Вестфалия са пред фалит – през 2024 г. само 16 от 427 са имали балансиран бюджет. Икономиката също сигнализира за проблеми: през първата половина на 2025 г. 3 190 компании обявиха фалит (+17,2%). През август безработните в провинцията надхвърлиха 800 000. Основните проблеми за избирателите са миграцията, нарастващите социални разходи и липсата на жилища.