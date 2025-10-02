Пълна мистерия е какво се прави при избори без кандидати

Какво се прави, когато на едни избори не се явят кандидати? Нови има ли, кога, как, или пък няма? Отговорът на тези въпроси най-официално е мистерия. Изборният кодекс не разглежда подобна хипотеза, вероятно защото на законотворците не им е хрумнала като възможна, или са имали по-важни грижи.

Ясно е, че такива избори не се провеждат. Но и непровеждането не е разписано с процедури, указани решения, регламент - няма избори, просто защото няма как да има.

А действителността предлага сюжети с липсващи кандидати. Другата неделя предстоят частични избори, като едно от селищата с гласуване трябваше да е Велковци, община Брезник. Вотът бе насрочен, след като избраният през 2023 г. кмет на селото се отказал. Обаче... не се появиха мераклии да кметуват.

"На редовния вот преди 2 години имаше осем такива случая", коментира пред "Сега" говорителят на ЦИК Росица Матева. Един от тях е търговищкото село Ралица. Член на общинската избирателна комисия обясни, че никъде в кодекса не е указано какво да се прави. И местната комисия, след като дошъл момента да одобри бюлетина, просто пратила писмо в Централната - "липсват кандидати за кмет, няма бюлетина...". Нататък до днес - ни вест, ни кост за избори в Ралица, никакви указания. По същия начин процедира и днес брезнишката комисия - уведомява ЦИК, с което казусът приключва.

Матева потвърди за законовата празнота. "В миналото сме алармирали за проблема, предлагали сме да се уреди, но не е. Ето и сега по конкретния случай няма основание, чрез което да кажем на държавния глава да насрочи пак избори", допълни тя. Така в крайна сметка - след като липсват основание, ред - веригата спира в ЦИК от само себе си; просто се чакат следващите редовни избори.

Естествено, съответните села не остават без кмет - по процедура на ЗМСМА общинският съвет им назначава. Но законовият вакуум относно провалените избори е факт. Той обхваща и другите видове вот. И ако е утопия да се предположи, че за депутатски и съветнически постове биха се появили липси, то не е изключено при обезлюдяването и многото на брой малки общини, или пък поради партийни игри, все някога да се появи проблем и във вотовете за общински кмет.

ПРИЧИНИ

В Брезник се чуват различни версии за липсата на желание за кметуване във Велковци. Например: безводие ("Всички питат кмета, а от него нищо не зависи"), или пък малката заплата (към 1500 лв.).