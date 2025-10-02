Медия без
Пълна мистерия е какво се прави при избори без кандидати

Девет са случаите за последните две години насред законова празнина

Днес, 06:28
Велковци - малко село, онагледило голяма законова празнина
Велковци - малко село, онагледило голяма законова празнина

Какво се прави, когато на едни избори не се явят кандидати? Нови има ли, кога, как, или пък няма? Отговорът на тези въпроси най-официално е мистерия. Изборният кодекс не разглежда подобна хипотеза, вероятно защото на законотворците не им е хрумнала като възможна, или са имали по-важни грижи.

Ясно е, че такива избори не се провеждат. Но и непровеждането не е разписано с процедури, указани решения, регламент - няма избори, просто защото няма как да има. 

А действителността предлага сюжети с липсващи кандидати. Другата неделя предстоят частични избори, като едно от селищата с гласуване трябваше да е Велковци, община Брезник. Вотът бе насрочен, след като избраният през 2023 г. кмет на селото се отказал. Обаче... не се появиха мераклии да кметуват.

"На редовния вот преди 2 години имаше осем такива случая", коментира пред "Сега" говорителят на ЦИК Росица Матева. Един от тях е търговищкото село Ралица. Член на общинската избирателна комисия обясни, че никъде в кодекса не е указано какво да се прави. И местната комисия, след като дошъл момента да одобри бюлетина, просто пратила писмо в Централната - "липсват кандидати за кмет, няма бюлетина...". Нататък до днес - ни вест, ни кост за избори в Ралица, никакви указания. По същия начин процедира и днес брезнишката комисия - уведомява ЦИК, с което казусът приключва.

Матева потвърди за законовата празнота. "В миналото сме алармирали за проблема, предлагали сме да се уреди, но не е. Ето и сега по конкретния случай няма основание, чрез което да кажем на държавния глава да насрочи пак избори", допълни тя. Така в крайна сметка - след като липсват основание, ред - веригата спира в ЦИК от само себе си; просто се чакат следващите редовни избори.

Естествено, съответните села не остават без кмет - по процедура на ЗМСМА общинският съвет им назначава. Но законовият вакуум относно провалените избори е факт. Той обхваща и другите видове вот. И ако е утопия да се предположи, че за депутатски и съветнически постове биха се появили липси, то не е изключено при обезлюдяването и многото на брой малки общини, или пък поради партийни игри, все някога да се появи проблем и във вотовете за общински кмет.

 

ПРИЧИНИ

В Брезник се чуват различни версии за липсата на желание за кметуване във Велковци. Например: безводие ("Всички питат кмета, а от него нищо не зависи"), или пък малката заплата (към 1500 лв.).

