Варненският кмет би се кандидатирал от ареста на нови избори

Извънредните кметски избори са все по-актуални за Варна, като самият Благомир Коцев намекна, че е възможно да се кандидатира от ареста. Това е най-новото около ситуацията в морския град.

Вчера при гледането на мярката му за неотклонение Благомир Коцев заяви, че няма намерение да се връща на поста. Изтерзан от случващото се, той изрази желание просто да се прибере при семейството си. "Нямам никакво желание да се връщам в общината. Ако трябва – прокуратурата да задейства процедурата за отстраняването ми. Бих приветствал това", бе цитиран Коцев. Днес обаче, чрез "отворено писмо от ареста" (думите в кавички са на близки до кмета хора), бе внесено уточнение. С него, общо взето, се ревизира вчерашното изявление, като се анонсира евентуално участие на извънреден вот: "Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва. Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори. Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!".

Тъй или иначе хипотезата за нови избори е "на масата" и по юридически причини. На 30 октомври изтича срокът, до който Коцев може да е в отпуск (той се води в отпуск след ареста на 8 юли). Нататък тече един месец, през който кметът може да не се явява на работа. След този един месец общинската избирателна комисия може да задейства процедура за нови избори. А междувременно - общинският съвет да назначи временен кмет по свое усмотрение. Всички тези законови срокове бяха съобщени преди седмица от варненските представители на ПП-ДБ. Те дори посочиха януари като евентуален период на кметските избори.

Законовата материя в казуса е неясна. По-точно - за да насрочи избирателната комисия нов вот в дадена община, съответният кмет наистина преди това месец не е трябвало се явява на работа. Но в случая е очевидно, че Коцев е принуден да не се яви, след като свободата му е отнета. Казусът няма "проверка" на терен, защото досега не е имало толкова дълго задържан зад решетките кмет.

Към всички тези подробности следва да се уточни, че самите избори се назначават от държавния глава.

Междувременно протестите в защита на Коцев, срещу "Тиквата" и "Прасето" продължават. Тази вечер към 200 души се събраха пред сградата на община Варна, като за първи път демонстрацията прерасна във своеобразно неподчинение. Първо бе блокирано кръстовището в съседство, по-късно бе направено шествие насред трафика по бул. "Мария Луиза" - с цел да се стигне Окръжния съд (досега шествието бе по пешеходен маршрут).

Утре в София също ще има протест - пред централата на ДПС - Ново начало на ул."Врабча".

Междувременно стана ясно, че кметът на Варна Благомир Коцев е бил предупреден, че ще попадне в затвора, ако не напусне "Продължаваме промяната". Това пише "Политико", който е получил телефонно интервю от задържания кмет.

В него Коцев обяснява атаката срещу себе си с антимафиотската платформа на партията си и разказва, че е бил заплашен, че може да се окаже като затворените турски кметове, противопоставящи се на президента Реджеп Ердоган.

"Някои хора ми казваха: "Чух, че трябва да (напуснеш) тази партия, защото ще бъде опасна за теб." Получих сигнал, че "ако не го направиш, това ще се случи; виж какво се случи в Турция; виж какво се случи на други места." И всъщност сценарият е много подобен на това, което виждам на други места извън България, но те не са в ЕС", казва той пред изданието.

Коцев заявява, че ЕС трябва да упражни "по-голям политически натиск" върху българското правителство: "Много съм обезпокоен, че ние сме страна членка на ЕС, а тези неща се случват тук".