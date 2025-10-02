Куриоз: Кмет разтури общинска сесия след оттегляне на дневния ред

Предизборната обстановка в Пазарджик роди куриоз. Насрочена за 8 октомври сесия на общинския съвет се провали, след като кметът Петър Куленски оттегли внесените точки за обсъждане. А без тях няма какво да се обсъжда, те са целият дневен ред.

Самата сесия бе свикана от групата на "Новото време", чийто лидер е предшественикът на Куленски и дългогодишен кмет Тодор Попов. Настоящият градоначалник пък е от ПП. По оста "Новото време" - ПП (и партньори в съвета) тече едно от основните политически противопоставяния в града, което обяснява казуса - още повече в предизборна обстановка, още повече и за сесия непосредствено преди вота. Изборите за общински съвет са на 12 октомври.

БНР съобщи, че общинската администрация е отказала коментар. Куленски пък си взел отпуск за времето на изборите. Часове по-рано обаче той разпространи изявление, в което критикува "Новото време" за опит да разпределя средства в 12 без 5 и да си прави кампания:

До извънредните избори за общински съвет по-другата неделя се стигна, след като редовните от есента на 2023 г. бяха касирани след множество жалби и установени нарушения. След средата на настоящото лятото заседава общинският съвет от предишния мандат, в който "Новото време" на Попов има силни позиции. Новият вот ще препозиционира наново силите.