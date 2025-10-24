Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Комедия "Боядисай - чегъртай" струва на Пазарджик 500 000 лв.

За последните 4 години Младежкият дом мина през всички цветове на дъгата и пак ще става бял

25 Окт. 2025
Младежкият дом в момента.
диян иванов
Младежкият дом в момента.

Боядисваш, после чегърташ боята. Всичко това за около 4 години, 500 000 лв., с куп дивотии и проблеми. Може да има и още от всичко, понеже боята трудно сдава фронта - не се знае какво ще се види под нея, ще се наложат ли още дейности. 

Всичко това се случва в Пазарджик, с Младежкия дом, една от големите централни сгради в града. Казусът, преминал през дълги перипетии, накратко е следният: през 2022 г. кметът Тодор Попов боядисва с над 20 цвята фасадата, мега шарения. Сградата, правена някога в духа на соц модернизма от варовик и мрамор, се превръща в еклектична смесица.  Експерти и много от жителите не харесват новия вид. Не е имало и съгласувателен проект заради турската баня в съседство, която е паметник на културата. Институтът по паметници на културата налага глоба. Местният депутат Петър Куленски е един от тараните на възмущението. През 2023 г. става кмет, през 2024 г. се прави проект за връщане на стария вид. В началото на това лято почва премахването на боята. Днес сградата е в скеле.

Сегашната власт се радва, че връща автентичността. Обаче реално получава обратно сива и остаряла с духа си сграда, приличаща на Партиен дом, на хвърлей от истинския Партиен, също сив и остарял, днес община. Както се вижда, съвсем не безплатно. Кой как е виновен, такъв ли е... - времето ще покаже, а и е въпрос на вкус цялата работа.

На място в момента е видно, че чегъртането е доста трудно. Петна остават по странични части, където през годините са правени облицовки. 

Според кмета Петър Куленски и арх. Даня Цивнева, шеф на отдела по архитектура и градоустройство, с които "Сега" разговаря, махането на боята е пред завършване. Купени са и нови варовикови плочи, които да заместят някои стари, компрометирани още преди полагането на боята - през годините са падали части от повърхността, имало е нарушения по нея, "кърпено" е с фибран и т.н. Накрая, като се сложат новите и се почистят старите плочи, ще се види какво точно е направено, как изглежда - ако е хубаво, ще остане, ако не, ще се умува как да стане по-хубаво.

Ориентировачната сума от 500 000 лв. бе посочена от Куленски. Касае цялата 4-годишна залисия.

Но в сагата има и още един култов момент. Старата турска баня, заради която е бил нужен съгласувателен проект и заради която сега боята се маха, е руина - не се пази, без достъп е от години, в частен имот е. Тоест цялото махане де юре е заради нещо, което хем го има, хем го няма. Не е ли комедия?

Видът на сградата, който не се хареса на пазарджишката общественост.
citybuild.bg/КАБ Видът на сградата, който не се хареса на пазарджишката общественост.
Старият вид, който хората си търсят, но вероятно няма да получат съвсем, защото е трудно да се възстанови изцяло.
Сайт на Младежки дом - Пазарджик Старият вид, който хората си търсят, но вероятно няма да получат съвсем, защото е трудно да се възстанови изцяло.
Боята не се предава.
диян иванов Боята не се предава.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Младежки дом - Пазарджик, Паарджик, Петър Куленски, Тодор Попов

Още новини по темата

Ново начало се сглоби в скандалния Пазарджик
23 Окт. 2025

В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
10 Окт. 2025

Куриоз: Кмет разтури общинска сесия след оттегляне на дневния ред
02 Окт. 2025

Съдебно решение "уволни" общинския съвет в Пазарджик
18 Юли 2025

Бунт срещу цветовете връща вида на Младежки дом като Партиен
11 Юни 2025

Кмет проведе "марш" срещу МВР - саботирало управлението му
29 Ноем. 2024

Кметове на ПП-ДБ планират да изгонят частниците от сметосъбирането
26 Септ. 2024

Общинарите в Пазарджик вдигат заплатите си насред финансов колапс

20 Февр. 2024

Футболният "Хебър" затъна с оставки на УС и спряла школа
05 Февр. 2024

Кметът на Пазарджик спира парите за футболния "Хебър"
25 Яну. 2024

ГЕРБ оглави общинския съвет в една от крепостите на ПП-ДБ
29 Ноем. 2023

Мина след мина гърмят под новите кметове
24 Ноем. 2023

Пеевски пасува в Пазарджик, а в Ловеч сгафи Николай Нанков
08 Ноем. 2023

Изненадата е в Пазарджик и Кюстендил - "несменяемите кметове" сдадоха
05 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте