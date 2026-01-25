Медия без
Разследващи вярват че Ружа Игнатова все още е жива

Днес, 14:53
ОneCoin.eu

Криптокралицата Ружа Игнатова, стояща зад измама за 3,6 милиарда, "все още е жива“, смята високопоставен полицейски служител. Ружа Игнатова е харизматичната съоснователка на OneCoin, крипто-пирамида, която измъкна най-малко 3,6 милиарда паунда от инвеститори по целия свят, пише британският Metro, цитиран от Фокус.

Игнатова създава схемата през 2014 г., измамвайки три милиона жертви, преди да избяга през 2017 г., след като американската полиция издaва заповед за ареста ѝ.

Сега германски полицейски служител, ръководещ разследването по случая с Игнатова, е заявил пред BBC, че работят по предположението, че тя е жива.

В подкаста "The Missing Cryptoqueen“ анонимният служител заявява: "Нито българската полиция, нито която и да е друга полицейска служба е успяла да предостави доказателства, които да потвърдят смъртта ѝ.

Досега това са предположения, но от моя гледна точка... Няма сигурно доказателство, че тя е жива, но също така няма сигурно доказателство, че е мъртва – затова се води толкова ожесточена дискусия.“

Игнатова е видяна за последен път да се качва на полет от София до Атина. След като родената в България германска гражданка е добавена в списъка на 10-те най-издирвани бегълци на ФБР, американската агенция обяви награда от 5 милиона долара за информация за местонахождението ѝ.

"Ще я хванем, убедена съм, че ще я намерим“, посочва полицейският служител.

