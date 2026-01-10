"Ледникът на Страшния съд" в Антарктида бързо се руши

„Ледникът на Страшния съд“ в Антарктида се разрушава интензивно, показва изследване на специалисти от Калифорнийския университет с участието на NASA. Проучването се основава на анализ на сателитни данни за последните две десетилетия.

Наблюденията на ледника Туейтс в Западна Антарктида показват, че разрушаването му се ускорява. Става дума за източната част на шелфовия ледник, която допреди неотдавна е играела ролята на своеобразна „подпора“, възпираща движението на леда към океана.

Ледникът Туейтс често е наричан „ледникът на Страшния съд“, защото при пълното му разрушаване нивото на Световния океан може да се повиши с около 65 сантиметра.

Учените са регистрирали нарастване и задълбочаване на големи пукнатини в леда. В резултат на това ледникът губи контакт с участъци от морското дъно, които по-рано са забавяли приплъзването му. Това води до ускоряване на ледния поток, а самата структура на шелфа става все по-нестабилна.

Авторите на изследването, цитирани от изданието SciTechDaily, подчертават, че процесът има самоподдържащ се характер. Колкото по-бързо се движи ледът, толкова по-силно се напуква, а новите пукнатини от своя страна още повече ускоряват движението му. По думите на изследователите „тази защитна система на практика започва да се разпада“.

Отделно се отбелязва, че подобни промени могат да се случват и в други райони на Антарктида, където шелфовите ледници са подложени на сходен натиск от страна на океана и повишаването на температурата на водата.

Учените уточняват, че не става дума за незабавен колапс, но настоящите промени правят сценария за значително повишаване на морското равнище в бъдеще по-вероятен, което ще засегне крайбрежните региони по целия свят.