В Антарктида бе открит въздух на 6 млн. години

Леденият континент е замръзвал със скорост 2 градуса за 1 млн. години

Днес, 06:27
Антарктида е замръзвала със скорост 12 градуса за 6 млн. години
От хълмовете Алън в Антарктида, учени от Центъра за изследване на най-старите ледове са извлекли ледени ядра на възраст приблизително 6 млн. години.

Това е истиниска каспула на времето, която може да даде данни за климата на Земята от период, когато планетата е била по-топла, пише Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) - едно от най-цитираните и изчерпателни мултидисциплинарни научни списания в света.

За разлика от традиционните сондажни площадки, тази на хълмовете Алън е разположена на 100 до 200 метра под повърхността. Комбинацията от силни ветрове, много ниски температури и минимално натрупване на сняг позволява тези ледени слоеве да се запазят там, където другаде биха били затрупани много повече или разпръснати.

След няколко години на тежка полева работа екипът е открил три нови ледени ядра. Тези проби съдържат малки въздушни мехурчета, хванати в капан, когато снегът се е превърнал в лед. Изследователите са успели директно да датират ядките, като са анализирали тези мехурчета и така са реконструирали състава на атмосферата по това време. Анализът на кислородните изотопи на стопената вода разкрива, че регионът е претърпял бавен и постепенен спад на температурата с приблизително 12°C за 6 млн. години (или 2 градуса на 1 млн. години). Една проба обаче почти не е съдържала въздушни мехурчета, което е препречило директното датиране. Нейният изотопен състав и положението ѝ в ядрото предполагат, че може да е дори по-стара и да се е образувала при по-високи температури.

Тези ледени ядра предоставят „моментни снимки на климата“, давайки достъп до много древни периоди, които класическите ледникови записи, ограничени до приблизително 800 000 години, не биха могли да документират. По този начин те позволяват да се разбере по-добре динамиката на миналите климати и да се усъвършенстват модели, предсказващи бъдещата еволюция на планетата. 

"Вярваме, че предстои да открием още много данни от нови измервания и нови проби. Въз основа на полученото досега е вероятно да открием още по-стар лед", заяви водещият изследовател от екипа - Сара Шакълтън.

