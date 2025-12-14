Медия без
Край Париж бе открит най-дългият градски кабинков лифт в Европа

Той струва 138 млн.евро, има 5 спирки и ще вози по 11 000 пътници дневно

Днес, 14:27
Кадър от лифта край френската столица
Фейсбук
Лифт с дължина 4,5 километра бе открит в близост до френската столица Париж, като според оператора на съоръжението това е най-дългият градски кабинков лифт в Европа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Новата линия разполага с 5 спирки, като се очаква да свързва приблизително 20 000 граждани с метрото на Париж, обяви операторът на съоръжението „Ил-дьо-Франс Мобилите“ (Ile-de-France Mobilites).

Очаква се всеки ден около 11 000 пътници да използват 10-местните кабини на лифта, за да стигат до столицата.

Маршрутът от първата до последната спирка в Париж е с продължителност 18 минути. Според компанията оператор пътуването с автобус по същия маршрут отнема 40 минути.

Тулуза в Южна Франция разполага с въжена линия с дължина 3 километра, като подобни съоръжения има и в Барселона (1,3 километра) и Лондон (1 километър).

Някои лифтове в планините из Европа са с дължина, сходна на тази на новата френска линия. В други части на света има далеч по-дълги градски лифтове, като например в Ла Паз, Боливия, и Меделин, Колумбия.

Новият проект край Париж е на стойност 138 млн. евро. Съоръжението е изградено, тъй като района пресичат товарни и експресни железопътни линии, а съществуващите транспортни маршрути са силно претоварени.

В началото на септември т.г. инцидент с градски фуникуляр в Лисабон, Португалия, отне живота на 15 души и рани други 18. Заради инцидента 4 септември бе обявен за ден на национален траур в страната.

 

