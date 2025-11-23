Медия без
"Мишлен" праща кулинарен одит в София

Днес, 15:22
София може да влезе в селекцията на "Мишлен" - най-престижният стандарт за оценка на ресторанти. Това се разбра от пост във Фейсбук на кмета Васил Терзиев. От "Мишлен" са предложили София да премине през кулинарен одит - независима оценка. "Това е признание, че градът има потенциал", обяснява кметът и благодари на екипа на Visit Sofia за последователната работа, чрез която започва процесът.

"Мишлен" е най-уважаваният световен стандарт в гастрономията. Неговите инспектори търсят не лукс, а качество - честна кухня, талант, последователност и авторство. Ако София влезе в селекцията на "Мишлен", това дава световна видимост на нашите готвачи и ресторанти. Поставя ни в маршрута на хора, които пътуват заради храна. И носи признание, което трудно се купува, но много лесно развива град", обяснява Терзиев.

Кулинарният одит е първата стъпка. "В следващите две седмици трябва да вземем решение дали да влезем в процеса. Ако го направим, още през пролетта ще имаме доклад и ясни препоръки", казва кметът. Според него София може да се развива не само чрез инфраструктура, но и чрез качество на живот. По думите му София има място сред големите европейски кулинарни дестинации. "Кулинарната сцена привлича гости, дава работа, стимулира малкия бизнес и носи онова усещане за жив, модерен град", пише още той.

