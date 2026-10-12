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Наука

Самуил е бил 1.53 метра висок

Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026
Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната

Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната

08 Окт. 2026
Нобелът за химия е за разкриването на вековна загадка

Нобелът за химия е за разкриването на вековна загадка
07 Окт. 2026
Белгийски физик получи Нобел за "призрачните пратеници от Космоса"

Белгийски физик получи Нобел за "призрачните пратеници от Космоса"
06 Окт. 2026
Изследване на мозъка донесе Нобел за медицина

Изследване на мозъка донесе Нобел за медицина
05 Окт. 2026
Октомври започва с по-ниски температури

Октомври започва с по-ниски температури
28 Септ. 2026
От днес дните намаляват с близо 3 минути

От днес дните намаляват с близо 3 минути
23 Септ. 2026
Най-голямата находка от железни заготовки в Европа е открита край Дунав

Най-голямата находка от железни заготовки в Европа е открита край Дунав
22 Септ. 2026
Столетниците в Япония за първи път надхвърлиха 100 000

Столетниците в Япония за първи път надхвърлиха 100 000
15 Септ. 2026
Изследвания за мляко от хлебарки и гниещо бельо получиха "Шнобел"

Изследвания за мляко от хлебарки и гниещо бельо получиха "Шнобел"
05 Септ. 2026
Стена се е запазила ярко червена в провадийската солница 6 хиляди години

Стена се е запазила ярко червена в провадийската солница 6 хиляди години

04 Септ. 2026
Разговорите с ChatGPT може да стигнат до съда

Разговорите с ChatGPT може да стигнат до съда

31 Авг. 2026
След мамута търсачите в Дунав откриха и бизон

След мамута търсачите в Дунав откриха и бизон

22 Авг. 2026
Археолози попаднаха на запазени керамични съдове със зърнени култури

Археолози попаднаха на запазени керамични съдове със зърнени култури
21 Авг. 2026
Турбуленциите стават все по-силни и опасни

Турбуленциите стават все по-силни и опасни
18 Авг. 2026
Археолози откриха скелет на човек, който се е криел от пожар в Деултум

Археолози откриха скелет на човек, който се е криел от пожар в Деултум

12 Авг. 2026
Печат на Симеон и голяма божествена фигура разкри земята

Печат на Симеон и голяма божествена фигура разкри земята

08 Авг. 2026
Астрономи откриха захар в сърцето на галактиката

Астрономи откриха захар в сърцето на галактиката
14 Юли 2026
Американецът, който искаше да победи времето, е неизлечимо болен

Американецът, който искаше да победи времето, е неизлечимо болен
08 Юли 2026
Някои динозаври са развявали паунови опашки

Някои динозаври са развявали паунови опашки
29 Юни 2026
Учени откриха прототип за изграждането на Стоунхендж

Учени откриха прототип за изграждането на Стоунхендж
19 Юни 2026
ООН: Скоро ИИ ще ползва повече вода, отколкото консумира човечеството

ООН: Скоро ИИ ще ползва повече вода, отколкото консумира човечеството
06 Юни 2026
Sotheby’s продава скелет на тиранозавър

Sotheby’s продава скелет на тиранозавър
28 Май 2026
Изкуствен интелект помага в изследването на древни клинописни текстове

Изкуствен интелект помага в изследването на древни клинописни текстове

20 Май 2026
Първият зъболекар в историята е бил неандерталец от Сибир

Първият зъболекар в историята е бил неандерталец от Сибир
14 Май 2026
Котките предсказват земетресения и бури чрез лапи и мустаци

Котките предсказват земетресения и бури чрез лапи и мустаци
12 Май 2026
Най-дългото слънчево затъмнение на века ще е през 2027 г.

Най-дългото слънчево затъмнение на века ще е през 2027 г.
02 Май 2026
Европа все още не може да затвори страницата "Чернобил"

Европа все още не може да затвори страницата "Чернобил"
26 Апр. 2026
Доброволци ще получат 400 евро за безплатен престой в Алпите

Доброволци ще получат 400 евро за безплатен престой в Алпите
03 Апр. 2026
200 г. след Дарвин студент откри нов вид птица от Галапагос

200 г. след Дарвин студент откри нов вид птица от Галапагос
29 Март 2026
Първото куче в света - женско, в Турция

Първото куче в света - женско, в Турция

26 Март 2026
Български астрономи откриха нова свръхземя

Български астрономи откриха нова свръхземя
24 Март 2026
В Южна Корея хората над 65 години се справят с депресията чрез AI "внуци"

В Южна Корея хората над 65 години се справят с депресията чрез AI "внуци"

17 Март 2026
Японски учени откриха защо котките падат на крака

Японски учени откриха защо котките падат на крака
12 Март 2026
Във Франция откриха страница от най-важния математически ръкопис на античността

Във Франция откриха страница от най-важния математически ръкопис на античността
11 Март 2026
Първото за годината лунно затъмнение се очаква на 3 март

Първото за годината лунно затъмнение се очаква на 3 март
02 Март 2026
Нови данни показват, че първата писменост е на 45 000 години

Нови данни показват, че първата писменост е на 45 000 години
27 Февр. 2026
"Четворица проявиха дълг" - първото читалище навърши 170 години

"Четворица проявиха дълг" - първото читалище навърши 170 години
30 Яну. 2026
"Ледникът на Страшния съд" в Антарктида бързо се руши

"Ледникът на Страшния съд" в Антарктида бързо се руши
11 Яну. 2026
Археолози откриха тъкан на 5000 г. в Магурата

Археолози откриха тъкан на 5000 г. в Магурата
23 Дек. 2025
Дърветата може да предсказват вулканите

Дърветата може да предсказват вулканите
20 Дек. 2025
Има ли научно обяснение "светлината в края на тунела"?

Има ли научно обяснение "светлината в края на тунела"?
09 Дек. 2025
Есента на 2025 г. е най-дъждовната от 10 г. насам

Есента на 2025 г. е най-дъждовната от 10 г. насам
04 Дек. 2025
Колкото повече езици човек владее, толкова по-бавно старее

Колкото повече езици човек владее, толкова по-бавно старее
11 Ноем. 2025
Археологически находки в Турция променят представата за човека в неолита

Археологически находки в Турция променят представата за човека в неолита
09 Ноем. 2025
Защо огънят няма сянка?

Защо огънят няма сянка?
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Кометата Лемън ни предлага впечатляващо небесно зрелище

Кометата Лемън ни предлага впечатляващо небесно зрелище
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Учени очакват изригването на мистериозен подводен вулкан

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Как морето връща боклука, чието място не е на морското дъно

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Пълно лунно затъмнение оцвети Луната в червено (галерия)
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Какво е общото между зъб от неолитна крава и Стоунхендж?

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Най-мощната камера в света направи първи снимки на Космоса

Най-мощната камера в света направи първи снимки на Космоса
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