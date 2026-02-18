Турските сериали получават до $ 100 000 финансова инжекция на епизод

Турската държава ще предоставя финансова помощ за телевизионните сериали собствено производство в размер, достигащ 100 000 долара за епизод, за да насърчи сектора, чиято продукция се изнася в близо 170 държави по света и има около един милиард зрители, съобщава частният тв канал НТВ, цитиран и от БТА.

Министърът на културата и туризма в южната ни съседка Мехмет Нури Ерсой обяви нов модел за подкрепа на телевизионните сериали, които по думите му ще се превърнат в двигател зад стратегията за популяризиране на турската култура и насърчаване на туризма. На пресконференция в Истанбул Ерсой заяви, че благодарение на успеха на турските сериали страната е сред най-големите износители на телевизионни сериали в света. Така Турция се е наложила като една от трите най-големи телевизионни индустрии на планетата по отношение на продажбите и износния потенциал.

С приходи от туризъм в размер на 65,231 милиарда долара и 64 милиона посетители, Турция е седмата по мащаб туристическа дестинация в света по отношение на приходите и четвъртата по отношение на броя на посетителите. "Работим за увеличаване на тези данни всяка година. Днес, с тази перспектива, превръщаме телевизионните си сериали в движеща сила зад нашата визия за популяризирането на Турция, насочена към новото поколение. Ще подкрепим телевизионните сериали, които допринасят за популяризирането на страната ни и се излъчват на най-малко три континента и в 10 държави", посочи Ерсой, като уточни, че за да получат финансиране, достигащо до 100 хиляди долара за епизод, сериалите трябва да отговарят на определени критерии.

"Ще вземем предвид фактори като приноса към популяризирането на Турция, приноса към популяризирането и разпространението на турския език, дали страните, в които се изнасят сериалите, са сред целевите страни за турския туризъм, броя на страните, в които се изнасят, общата сума на продажбите, рейтингите и зрителската аудитория, и ще предоставим подкрепата си в съответствие с това", обобщи министърът. Помощта ще бъде осигурявана от Министерството на културата и туризма и Държавната агенция за насърчаване и развитие на туризма (TGA).

Любимите екранни двойки край Босфора

Телевизионният канал DIZI, посветен изцяло на турските сериали, превръща малкия екран в арена на изпепеляващи чувства. С хитови турски заглавия, сред които премиерният драматичен сериал „Кръгът“, който се излъчва всеки делничен ден от 20.40 ч., и емоционалните продукции „Кралицата на нощта“ и „Моят шампион“ – съответно всеки делник от 18.50 и 21.35 ч., DIZI отвежда българската публика на вълнуващо пътешествие. Любовта е универсална тема, която присъства в почти всички турски продукции, а от DIZI представят някои от най-популярните звездни двойки и многобройните лица на любовта – от невинните усмивки до опустошителната страст…

Ханде Ерчел и Серкан Чайоулу: Личните битки в любовта зад блясъка на „Кръгът“

„Кръгът“ е криминална драма, проследяваща съдбата на двама млади мъже – Джихангир (Серкан Чайоулу) и Каан (Каан Йълдъръм), които биват въвлечени в мистериозна престъпна организация, известна като „Кръгът“. Докато се борят да разкрият истината за своето минало и да възтържествува справедливостта, те трябва да преминат през сложен лабиринт от предателства, борби за власт и неочаквана любов. Ханде Ерчел преплита съдбата си с тази на Серкан Чайоулу. Докато на екрана техните герои Мюжде и Джихангир търсят път един към друг в опасния свят на мафията, в реалния живот актьорите са преминали през свои собствени емоционални върхове и спадове. Ханде Ерчел, чиято връзка с Керем Бюрсин през 2021 г. бе определяна за „романса на десетилието“, и до днес остава под постоянното наблюдение на папараците и феновете, доказвайки, че дори най-популярните двойки не са имунизирани срещу трудностите в любовта. От друга страна, нейният екранен партньор Серкан Чайоулу е олицетворение на постоянството – неговият брак с актрисата Йозге Гюрел се смята за една от най-стабилните и вдъхновяващи истории в турския шоубизнес, започнала именно от снимачната площадка на хитовия сериал „Сезонът на черешите“, където двамата играят главните роли.

Мурат Йълдъръм и Мерием Узерли в „Кралицата на нощта“: Сенките на миналото и силата на прошката

„Кралицата на нощта“ разказва историята на Селин (Мерием Узерли) – френско-турска парфюмеристка, и Картал (Мурат Йълдъръм) – бизнесмен, заклещен в капана на нещастен брак по задължение. След бурен романс във Франция, двамата се срещат отново години по-късно в Истанбул под натиска на тежки семейни зависимости, които ги изправят пред съдбоносен избор между дълга и копнежа. Картал и Селин пренасят зрителите в романтичния Истанбул, пресъздавайки една меланхолична привързаност, която се бори с психологическите бариери и семейните дългове. Историята им е доказателство, че една случайна среща може да се превърне в обща любовна съдба. Любопитен факт е, че Мурат Йълдъръм е известен със своята отдаденост към семейството, като в реалността споделя приказен живот със съпругата си – мароканската актриса Иман Елбани.

Толгахан Сайъшман и Йълдъз Чааръ Атиксой в „Моят шампион“

турски сериали, Кръът, „Моят шампион“ пресъздава разтърсващата история на Фърат (Толгахан Сайъшман) – бивш боксьор, който се завръща на ринга за една последна битка, за да спаси живота на малкия си син. Сериалът е вдъхновяващ разказ за силата на духа, неразрушимата връзка между баща и син и изцелителната мощ на любовта, открита на най-неочакваните места. В „Моят шампион“ Фърат и любимата му Суна демонстрират истинска екранна химия.