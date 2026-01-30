"Четворица проявиха дълг" - първото читалище навърши 170 години

170 години навърши днес първото българско читалище, съответно читалищното дело у нас - уникално явление за света. "Еленка и Кирил Д. Аврамови" е основано на 30 януари 1856 г. в Свищов от Димитър Начович, Христаки Филчов, Емануил Васкидович и Георги Владикин. Почти по същото време са създадени читалището "Постоянство" в Лом и "Добри Войников" в Шумен, като официално свищовското държи титлата "Първо българско народно читалище".

В началото учителят Емануил Васкидович дарява 800 тома книги на различни езици, с които се поставя началото на читалищната библиотека. "Движими убо от разпаленото нихно родолюбие ся согласиха и четворица единодушно да покажат длъжността си и любовта си къмто Отечеството си, определиха и рекоха единогласно сякой да жертва според силите си за народното образование …определиха думам да съставят едно читалище музеум, в което ще бъде книгохранилница съставена от разни язици и стари останки и ръкописи”, пише за основателите турски вестник, цитиран от сайта "Българска история". През 1868 г. Янко Мустаков основава в читалището първия хор за многогласно хармонично пеене в България. Драматичният театър там е създаден на 1 февруари 1870 г. През 1904 г. Кирил Д. Аврамов дарява 200 хиляди златни лева, за да се построи сграда.

"Първите читалища са били много повече от библиотеки. Те са били училища, сцени, клубове, места за разговор и среща на съмишленици, огнища на национално самосъзнание. В тях се е четяло, учело, пеело, играело, обсъждало бъдещето на България. Читалището се превръща в символ на общност, солидарност и духовна съпротива", каза днес при честването кметът на Свищов Генчо Генчов.