Във Франция откриха страница от най-важния математически ръкопис на Античността

Страница, смятана дълго време за изгубена от прочутия Архимедов палимпсест, е била открита отново във френския Музей за изящни изкуства в Блоа, съобщиха учени. Откритието дава нови възможности за изследване на един от най-важните математически ръкописи от античността, съобщават БГНЕС и Heritage Daily.

Фолиото е идентифицирано от изследователя Виктор Жиземберг от Френския национален център за научни изследвания (CNRS). Анализът показва, че страницата съответства на фолио 123 от Архимедовия палимпсест и съдържа части от трактата на Архимед "За сферата и цилиндъра", книга I, включително предложения 39–41. Откритието е описано в научно изследване, публикувано на 6 март 2026 г. в списанието Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.

Архимедовият палимпсест е гръцки ръкопис от X век, който съхранява няколко произведения на древногръцкия математик Архимед от Сиракуза. През Средновековието части от текста били изтрити, за да може скъпият пергамент да бъде използван повторно за религиозни текстове – практика, известна като палимпсест.

Ръкописът е бил съхраняван първо в Йерусалим, а по-късно в Константинопол, преди да бъде фотографиран през 1906 г. по искане на датския филолог Йохан Лудвиг Хайберг. Тези снимки по-късно се превръщат в ключов източник за учените.

Днес палимпсестът се намира в музея "Уолтърс" в Балтимор. В началото на 2000-те години мултиспектрална фотография разкрива нови части от текстовете на Архимед, както и фрагменти от други древни произведения. Въпреки това три страници, документирани на снимките от 1906 г., изчезват по време на престоя на ръкописа в частни колекции и дълго време се смятат за изгубени.

Жиземберг успява да потвърди идентичността на откритата страница, като я сравнява с архивните фотографии на Хайберг, съхранявани в Кралската датска библиотека. От едната страна на листа има молитвен текст, частично покриващ геометрични диаграми и гръцки текст, които все още са до голяма степен четими. Другата страна е покрита от илюстрация от XX век, изобразяваща библейския пророк Даниил между два лъва.

Според CNRS откритието подновява интереса към ново изследване на целия палимпсест с по-съвременни технологии, които могат да помогнат за разчитането на части от текста, останали нечетливи при предишните анализи.