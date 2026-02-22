Къде туристите се губят най-често?

Ориентирането във всеки чужд град може да бъде предизвикателство - с нови пътища, непознати езици и тълпи от туристи. Но някои градове са несравнимо по-лесни от други, когато става въпрос за ориентиране.

Всъщност много европейски забележителности объркват туристите. Експертите по пътувания от SIXT ride анализират 50 от най-посещаваните европейски локации и откриват къде туристите най-често се губят и къде предварителното планиране може да спести ценно време от почивката.

Проучването установява, че макар известните атракции да остават акцент в много маршрути, големите задръствания, тълпите и ненадеждните мобилни мрежи може да направят ориентирането в най-популярните дестинации в Европа по-трудно от очакваното. Ето и списък на десетте най-лоши и най-трудни за ориентиране места на континента:

Рибарски бастион, Унгария

Нови данни разкриват, че Рибарският бастион в Будапеща се очаква да посрещне огромен брой посетители тази година. Със 148% увеличение на търсенията в Google за европейската забележителност през последните три месеца, Рибарският бастион се очертава като популярен избор за туристите през 2026 г. Но поради високата степен на задръствания, шофьорите може да се сблъскат с трудности при пътуването до забележителността.

Синята джамия, Турция

Джамията на султан Ахмед, популярна като Синята джамия, е историческа имперска джамия от османската епоха, разположена в Истанбул. Тя заема второ място, като се очаква много посетители да се изгубят там през 2026 г. С ниво на задръствания от 41%, Истанбул може да бъде труден за навигация с кола.

"Света София", Турция

Друга турска забележителност заема трето място - "Света София". Тази световноизвестна забележителност в Истанбул привлича тълпи от посетители всяка година. Но с ниво на задръствания от 41% и ниски скорости на мобилен интернет, може да се изгубите много лесно, докато се опитвате да стигнете до нея.

Лувър, Франция

Той е известен с това, че съхранява много известни картини, включително "Мона Лиза" на Леонардо да Винчи. Но огромният му размер го прави объркващ като лабиринт и може да отнеме часове, за да се разгледа дори само част от музея в Париж.

Замъкът "Буда", Унгария

Това е една от най-посещаваните и обичани атракции в Будапеща. Замъкът разполага с огромна мрежа от подземни пещери и тунели, които се разклоняват в различни посоки, което прави ориентирането в района трудно.

Биг Бен и Парламентът, Великобритания

Биг Бен и Парламентът в Лондон са едни от най-големите туристически атракции на столицата. Но те заемат шесто място, като се очаква много посетители там да се изгубят през 2026 г. Освен това Лондон може да бъде труден за ориентиране с кола, тъй като нивото на задръствания достига 32%.

Лондонската кула, Великобритания

Друга забележителност на Обединеното кралство заема седмо място - Лондонската кула. Тази световноизвестна забележителност привлича тълпи от посетители всяка година. Но с ниво на задръствания от 32%, може да се изгубите много лесно, докато се опитвате да стигнете до нея.

Бъкингамски дворец, Великобритания

Ако посещавате Лондон, вероятно ще искате да видите Бъкингамския дворец. Но с ниво на задръствания от 32%, няма да бъде лесно да се ориентирате. Освен това, няма да сте единственият, който иска да го посети - което не е изненадващо, имайки предвид кралския статут на сградата.

Площад "Свети Петър", Ватикана

Площад "Свети Петър" е голям площад, разположен пред базиликата "Свети Петър" във Ватикана. Това е един от най-големите и красиви площади в света и точно заради това ориентирането в пространството може да бъде предизвикателство за посетителите.

Старият град, Чехия

В Стария град на Прага ориентирането често е трудно поради многото криволичещи улици и тесни алеи. Забележителността има 39% ниво на задръствания. Тъй като е пълен с посетители, при посещението си може да видите дълги опашки и натоварени улици.