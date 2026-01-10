Hushpitality - новата мода във ваканциите

2026 г. ще бъде годината на тихите бягства, ултра-персонализираните ваканции и завръщането към по-бавни, по-съзерцателни пътувания. Това прогнозира Би Би Си, цитирайки очакванията на водещите хотелски вериги, туристически агенции и анализатори за годината.

1. Тишина над всичко

Една тенденция ще доминира през тази година: „тихите почивки“. Наричана още „Hushpitality“ (от английските думи за тишина и гостоприемство), тази тенденция се фокусира върху комфорта, тишината и дигиталния детокс. В Швеция човек вече може да избере мястото си на почивка според децибелите на обичайния шум там. Мълчаливите ритрийти са отдавна традиция за азиатските култури и привличат от години много чужденци. В Орегон, САЩ пък стигат по-далеч и предлагат на гостите си три дни престой в пълна тъмнина.

Hushpitality се добавя към други по-стари тенденции като coolcation - ваканция на по-хладен климат, и flashpacking - пътуване с раници, но по-луксозно от обичайното backpacking.

2. Изкуствен интелект над туроператор

Всеки вече прави своята програма за пътуване с помощта на изкуствен интелект и вероятно тази тенденция ще се задълбочи тази година, тъй като големи играчи като Expedia и Booking.com интегрират инструменти като ChatGPT. Технологиите тихо премахват голяма част от административната работа, която преди беше неизбежна покрай организирането на едно пътуване. Както с всичко около изкуствения интелект обаче, и тук трябва да се внимава, тъй като често пътуващите се насочват към едни и същи варианти, поради което започнаха да се появяват и сигнали за измами.

3. Познай къде ще те заведат

Наречете го умора от вземане на решения, мързел или тръпката да оставите някой друг да вземе решенията: има ясен ръст на туристическите преживявания, при които гостът не трябва да взима никакви решения. Можете например да си резервирате "мистериозно" пътуване, без стрес от резервации и планиране, а организаторите да подготвят всичко за вас. Този тип пътуване става особено популярен в круизния сектор - пътниците се качват на борда, без да знаят маршрута. Доклад за тенденциите на PR фирмата Lemongrass отбелязва, че този тип пътувания отразяват нарастващата умора от вземането на решения и когнитивното претоварване от постоянното вземане на микрорешения, както у дома, така и в чужбина.

4. С кола, но извън магистралите

Според доклада на Hilton за тенденциите през 2026 г. ще се наслаждаваме на пътувания с кола, защото пътуващите преоткриват чара на пътя пред теб. Пътуването с кола дава свобода, гъвкавост, а понякога спестява и пари, макар че на мода са и пътуванията като луксозно преживяване с подбрани спирки като ресторанти със звезда от "Мишлен".

5. Ултра персонализирано вместо универсално

Дните, в които всички записват една и съща екскурзия, отминават. Туристическият бранш се движи към хипер индивидуалност в голям мащаб. През последните няколко години се появиха специализирани турове, които обслужват конкретни етапи от живота и ситуации, от развод и скръб до ритрийти за менопауза и нишови пътувания като тенис ваканции и турове за любители на насекоми.

6. Не в "Инстаграм", а извън мрежата

Снимките за "Инстаграм" са неизменна част от всяко пътуване - много потребители, особено тези в Азия са готови да отидат специално на едно място само заради популярността му в социалната мрежа. Все повече пътешественици обаче се обръщат в обратната посока - далеч от "Инстаграм" и пренаселените горещи точки, които често нямат нищо общо с изчетканата представа за тях. Проучването на Hilton за тенденциите също така отбелязва нарастване на пътуванията, мотивирани от любопитство, като посочва, че британците в частност търсят личностно развитие и изследвания, дори за сметка на работата. Нараства апетитът за приключения, било то търсене на автентични места за настаняване в Непал, посещение на по-малко известни кътчета на Италия или просто някой по-малко посещаван от туристи регион със силно усещане за място. Тази тенденция обаче също отразява модите в социалните мрежи - част от стремежа за търсене на нещо различно идва и от факта, че различните пътувания се смятат за специалитет на хора с богат пътешественически опит, които са преминали отвъд масовките.

7. Култура пред хедонизъм

Подхранвано отчасти от „#BookTok“, литературните пътувания ще продължат да набират скорост през 2026 г., заедно с паралелната тенденция на „set-jetting“ (пътуване, вдъхновено от телевизията и киното). Хотели по целия свят, дори в дестинации, по-известни с нощния си живот, се включват в действието с тематични престои, литературни обиколки, достъп до редки книги и още един вид ритрийт - читателският.