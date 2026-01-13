Медия без
Баржа с химически торове потъна в Дунав край Свищов

Днес, 16:08

Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, потъна в река Дунав, близо до румънския град Зимнич, който се намира срещу българския град Свищов, съобщи БТА. 

Властите оценяват риска от замърсяване в района. В тази връзка представители на националната администрация „Румънски води“ са взели няколко проби от водата, за да определят въздействието върху околната среда.

"Трафикът и транспортът по Дунав не са засегнати“, увери кметът на Зимнич.

Баржата е пристигнала в румънския град на 20 декември и още тогава се е повредила. Миналата седмица плавателният съд започнал да се пълни с вода. Членове на екипажа предупредили, че има риск от потъване.

Властите се свързали с хората на борда и с румънската компания, която е собственик на плавателния съд. Помолили ги да се намесят, за да почистят района и да елиминират риска от замърсяване на реката.

