Членове и координатори на ИТН напускат партията

Партията остана без структури в Свищов и Асеновград, защото подкрепят протеста срещу кабинета, в който участват

Днес, 17:48
Структурата в Асеновград
Общински съветници и координатори на ИТН в Свищов и Асеновград, както и всички членове на структурата в двете общини, напускат "Има такъв народ". Това стана ясно от публикации в социалните мрежи, съобщи Дарик нюз

Първо Емилия Цветанова, която е общински съветник и координатор на партия "Има такъв народ" в Свищов, обяви, че напуска партията. Оттеглят се и всички членове на структурата в общината. Цветанова коментира пред БТА, че причината е комплексна.

„Официално обявявам подаването на оставката си, като общински координатор на ИТН и напускането на всички членове на партията от община Свищов от структурата ѝ. Решението ми е продиктувано от  несъгласие с част от последните управленски решения, взети от ръководството на партията. Считам, че тези решения се разминават с ценностите и принципите, които ме мотивираха да стана част от политическата организация и които досега съм защитавала с лична ангажираност и отговорност“, посочва Цветанова в своя декларация, публикувана във Facecook.

Политическата дейност трябва да се основава на прозрачност, диалог, отговорно управление и защита на обществения интерес, посочва още Цветанова. „За съжаление, в последно време не откривам тези принципи в начина, по който се управлява партията. Методите на вземане на решения, липсата на достатъчно вътрешна дискусия и отклонението от първоначално заявените ангажименти към избирателите ме поставят в позиция, в която не мога повече да подкрепям и представлявам партията с чиста съвест“, отбелязва тя.

Цветанова казва още, че оставането ѝ в ИТН при тези обстоятелства би означавало компромис с личните ѝ морални принципи и уточни, че подаването на оставка е осъзнат и отговорен избор, продиктуван от необходимостта да запази своята лична и гражданска позиция.

Трус за ИТН последва и в Асеновград, където общинският координатор на „Има такъв народ“, както и членовете на местната структура обявиха, че преустановяват членството си и напускат партията. Това решение е взето на събрание, проведено на 7 декември 2025 г. Мотивите били лични, професионални, ясни и морални.

„Да протестираш значи да откажеш да приемеш неправдата като норма, да избереш свободата пред тишината, да се бориш не само за себе си, а и за тези, които мълчат, да поискаш справедливост там, където властта я е забравила, да вярваш, че бъдещето може да бъде поправено, да откажеш да стоиш прав срещу неправдата и да коленичиш пред истината, да говориш на езика, който властта не може да игнорира“се посочва в публикацията.

