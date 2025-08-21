Безхаберно саниране уби човек

Санирането в България може и да убива. Точно това стана в жилищен блок в Свищов, след като 80-годишен мъж падна и загина преди 10 дни от необезопасен балкон, разкостен от саниращата фирма и оставен така.

И, както обикновено става в България, едва след фаталния инцидент институциите се размърдаха. Днес стана ясно, че фирмата изпълнител и фирмата за строителен надзор, позволила блока в Свищов да остане без парапети на балконите, са санкционирани. Обаче как точно са наказани и кои са фирмите, никой не благоволява да каже. Кметът на Свищов Генчо Генчев само заяви, че и двете "ще си понесат съответните санкции".

В блока на ужасите в Свищов живеят общо 126 семейства. Балконите им са са изцяло открити, тъй като парапетите са били изрязани още преди месеци, при започналото през май саниране по Програмата за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Това, че при всеки дъжд обитателите на блока рискуват да бъдат наводнени е далеч по-малкият им проблем. Защото всяко излизане на балконите може да доведе до нов трагичен инцидент. Такъв трудно може да бъде предотвратен от закрепените с тел дъски по терасите, които работници са почнали да поставят след смъртта на 80-годишния мъж.

"В шок сме. Ако имаше укрепление, можеше да не се стигне до това", заяви пред "Нова тв" Катя Босилкова, съпруга на загиналия и добави, че оставянето на балконите в този вид е "чисто престъпление".

"Повече от два месеца сме без тераси. Ремонтът започна и после майсторите изчезнаха. Има опасност от нови инциденти”, коментира и друга жена от живеещите в блока.

"От събота, когато получихме сигнал за инцидента, спряхме строежа, до обезопасяването на блока. Не мога да коментирам дейността на фирмата. Това са европейски средства по ПВУ. Има си ред и начин на разплащане", оправда се кметът на Свищов Генчо Генчев. Той обаче не разкри с какви мотиви фирмата е спряла санирането по средата.

От МРРБ пък разпространиха суха официална позиция във връзка с прекъснато саниране, като прехвърлиха отговорността на общината.

"Уточняваме, че общините са партньорът на МРРБ по програмата за саниране на жилищни сгради и те са тези, които възлагат проектирането и авторския надзор, изпълнението на строителните дейности, упражняването на строителен надзор и извършването на последваща оценка на енергийната ефективност. В този смисъл в обхвата само на техните правомощия е да упражнят контрол върху посочените дейности. Плащанията от МРРБ към общините по програмата се осъществяват съгласно правилата по ПВУ и се извършват въз основа на искане на съответната община и при предоставяне на разходнооправдателни, технически и други документи и актове".