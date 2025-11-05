Медия без
Асеновград остава втори ден без вода

Снощи е възникнала нова авария и ремонтните работи продължават

Днес, 07:02
Късно снощи е възникнал нов проблем с довеждащ водопровод към Асеновград
община Асеновград
Късно снощи е възникнал нов проблем с довеждащ водопровод към Асеновград

След като вчера цял ден в Асеновград нямаше вода, тази сутрин обстановката остава същата и не се знае дали проблемът ще бъде решен скоро.

Късно снощи, след работата по първоначалната авария на помпена станция Лаково, в непосредствена близост е възникнала нова. Работата на екипите на ВиК ще продължи, но няма прогноза кога водоснабдяването в града ще бъде възстановено.

Вчера две аварии на довеждащи водопроводи - едната през нощта в понеделник, а другата от вторник сутринта оставиха Асеновград на сухо. Проблемът бе, че захранващите водопроводи до помпена станция „Лаково“ и край вилната зона Параколово са излезли от строя. Същевременно в околните села водоснабдяването е нормално. 

Аварийните екипи работиха за отстраняване на повредите с надеждата до края на работния ден във вторник водоподаването да бъде възстановено до вечерта, но това така и не стана заради новите пробиви. Още от сутринта работата по авариите е подновена.

