Кораб с над 230 души заседна в Дунав край България

Круизен кораб с над 230 души на борда заседна вчера в река Дунав край румънското село Гърла Маре, където се срещат границите на Румъния, България и Сърбия. Това съобщи румънската телевизия "Диджи 24", цитирана от БТА. Причината е, че в тази зона нивото на Дунав е било много ниско. В района на Гърла Маре дебитът на реката вчера е бил силно намалял - 2600 куб.м. спрямо 3800 куб.м., колкото би трябвало да бъде в този период на годината. Това довело до засядането на плавателния съд в пясъчен нанос.

Круизният кораб е пътувал от Турну Мъгуреле към Виена със 180 пътници и 53 души екипаж. Румънските власти веднага са предприели действия, свързали са се с екипажа и пътниците и са осигурили провизии за няколко дни, тъй като не е било ясно колко дълго ще продължи ситуацията.

Тази сутрин все пак дебитът на Дунав се е повишил и корабът е успял да продължи пътуването си.