Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кораб с над 230 души заседна в Дунав край България

Причината е ниското ниво на реката

Днес, 13:09
Заседналият круизен кораб край румънското село Гърла Маре.
Digi 24
Заседналият круизен кораб край румънското село Гърла Маре.

Круизен кораб с над 230 души на борда заседна вчера в река Дунав край румънското село Гърла Маре, където се срещат границите на Румъния, България и Сърбия. Това съобщи румънската телевизия "Диджи 24", цитирана от БТА. Причината е, че в тази зона нивото на Дунав е било много ниско. В района на Гърла Маре дебитът на реката вчера е бил силно намалял - 2600 куб.м. спрямо 3800 куб.м., колкото би трябвало да бъде в този период на годината. Това довело до засядането на плавателния съд в пясъчен нанос.

Круизният кораб е пътувал от Турну Мъгуреле към Виена със 180 пътници и 53 души екипаж. Румънските власти веднага са предприели действия, свързали са се с екипажа и пътниците и са осигурили провизии за няколко дни, тъй като не е било ясно колко дълго ще продължи ситуацията.

Тази сутрин все пак дебитът на Дунав се е повишил и корабът е успял да продължи пътуването си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дунав

Още новини по темата

Опасни скариди се появиха в р. Дунав
31 Авг. 2025

Четирима туристи се удавиха в делтата на Дунав
29 Юли 2025

Украйна ще строи мост на Дунав при Исакча в Румъния
06 Юни 2025

Български граничари са простреляли румънец край Дунав
04 Окт. 2024

Австрия спря корабоплаването по Дунав
04 Юни 2024

Двама са загинали и 5-ма са изчезнали при сблъсък на кораб с лодка в Унгария
19 Май 2024

Има ли достъп в Шенген по Дунав
10 Яну. 2024

Румъния се опитва да се справи със задръстването около Дунав
03 Авг. 2023

Русия удари отново пристанище на Дунав
02 Авг. 2023

Български кораб е разлял 35 тона нефт край Нови Сад
19 Юни 2023

Край Русе издирват капитан на кораб, паднал в Дунав
25 Яну. 2023

Сърбия страда от плиткия Дунав в България
02 Септ. 2022

Дунав пресъхва много бързо и корабоплаването е застрашено
07 Авг. 2022

Промяната не донесе мост, а ферибот на Дунав
28 Яну. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте