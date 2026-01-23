Медия без
Безпрецедентно: Две баржи потънаха до България, спасиха трета

Досега в мирно време не е имало две потъвания за два дни в Дунав

25 Яну. 2026

В началото на януари по долното течение на Дунав се случи случка за историята. Две баржи между България и Румъния се оказаха под вода. Инцидентите нямат връзка помежду си, но се случиха в рамките на две денонощия. Никой не помни две потъвания в такъв отрязък от време. На трети съд нашите власти оказаха помощ.

Жертви и пострадали няма. Товарът - химическа тор, се класифицира като неопасен. Произшествията са на румънската територия, тамошните власти са ангажирани с разследване и евентуално вадене. Фирми, флаг, екипаж и т.н. не са български.

И в двата случая се касае за поредица от засядания. В единия от конвоя се откъсва съд, който спира на плитчина между Зимнич и Свищов. Оставен е там с дни, придошлите води го заливат почти изцяло. Днес от птичи поглед се виждат части. При втория инцидент нищо не се вижда, защото съдът е дълбоко на дъното. Екшънът се разиграва до остров Батин, където преди доста години потъва друга баржа. Конвоят сега се е състоял от четири съда - разкъсва се, двама моряци остават на едната половина, капитанът е на другата. Потъва баржа без екипаж, вероятно натъквайки се на оная, която отдавна лежи на дъното. Тази с моряците пък засяда върху току-що потъналата. В лошото време нашите власти пристигат на помощ, прехвърлят капитана при моряците. Конвоят продължава с един съд по-малко.

Хипотезите за произшествията са стари съдове и/или грешки при управлението. Макар товарът да се счита за безвреден и ековластите в двете държави да не отчитат замърсяване, русенски рибари след дни виждат петна във водата - дали са следствие от потъванията, след като реката и друг път се е замърсявала, няма как да се каже.

Гледайте видеото на Диян Божидаров и Михаил Дечев с още подробности и коментари!

