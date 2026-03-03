10 български общини ще участват в проекти край Дунав

По протежение на около 500 км маршрутът на Евровело 6 се припокрива с много успешния маршрут у нас"Дунав ултра".

10 български общини са одобрени да разработят съвместни проекти с партньори в Румъния за развитие на велотуризма и културния туризъм по течението на р. Дунав. Проектите ще бъдат фининасирани по програма Интеррег, като максималната им стойност може да бъде 6 млн. евро при общ бюджет от 56.25 млн. евро.

Списъкът с проектите, които преминават успешно предварителната оценка и ще бъдат допуснати до разработване на детайлни проекти, бе обявен в края на февруари, като в него попадат проекти с участието на 10 български общини -Генерал Тошево, Тутракан, Главиница, Белене, Ветово, Гулянци, Балчик, Бяла (Рс), Оряхово и Русе. Проектите са разработени съгласно одобрената Интегрирана териториална стратегия за този регион, като гръбнакът на стратегията е европейският веломаршрут EuroVelo 6 Румъния и България.

В България и Румъния маршрутът на EuroVelo 6 обхваща дължина от над 600 км, като туристите могат да предпочетат северното или южното разклонение или да ги сменят, преминавайки през Дунав. В България и Румъния инфраструктурата по маршрута още се изгражда, като завършването й е една от целите на програмата. Кои общини ще разработят проекти по Интеррег?

Русе и Кълъраш ще развиват веломаршрути край природни забележителности

Русе се отчита с два проекта - на регионалната инспекция по околната среда, в партньорство с общините Мънастиря и Доробанцу, и съвместен проект с община Кълъраш за развитие на велосипедни маршрути около природни забележителности. Сред основните акценти е изграждането на нова близо 7-километрова велосипедна връзка, която ще свърже съществуващата градска мрежа в Русе с Лесопарк „Липник“, като по този начин ще се създадат по-добри условия за активен начин на живот, спорт и отдих. Предвижда се също маркиране на ключов участък от европейския велосипеден маршрут ЕвроВело 6, което ще засили връзката на Русе с трансевропейската мрежа за устойчив туризъм и транспорт, както и съпътстващи дейности в партньорския град Кълъраш, насочени към подобряване на местната туристическа инфраструктура.

Кълъраш ще си партрира и с друга българска община - Генерал Тошево, за развитие на трансграничното колоездне. Два проекта са класирани и с участието на Белене - "От Белене до Калафат" и развитието на устойчив туризъм, зелена мобилност и културно наследство с общо 4 румински общини. С амбициозен проект е община Ветово, която залага и на исторически туризъм. Проектът Via Istrum предвижда свързване на маршрути между населени места, в които са функционирали римски крепости, предвидено е и изграждането на атракции в пещерата Писанец и природната забележителност "Мамула". Историята, туризмът и иновациите са в центъра на проекта на община Гулянци в сътрудничество с община Гидичи. Общ проект "Карайте и опознайте Дунав" ще развиват и общините Тутракан, Олтеница, Главиница.

Велотуризъм по морето

В района на Черно море съвместни проекти за велотуризъм са разработили с близки румънски общини Бяла и Балчик. Община Бяла ще си сътрудничи с община Олтеница за развитие на трансгранични велоприключения, Балчик ще предлага велотуризъм съвместно с община Нъводари.

EvroVelo 6 e в топ 3 на най-търсените трасета

Маршрутът EuroVelo е известен като маршрутът на реките. Той преминава през 10 европейски държави, следвайки течението на три големи реки - Дунав, Рейн и Лоара. Общата дължина на мрашрута е 4500 км, като започва от Нант, Франция, и завършва на Черно море в Констанца. Маршрутите в България и Румъния попадат в топ 3 на най-търсените участъци за 2024 и се появяват като топ туристически дестинации в Европа за любителите на колоезденето.

Двете направления на Евровело 6 в България и Румъния.