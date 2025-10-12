Моряците от потъналия край Варна кораб са спасени

Моряците от потъналия край Варна товарен кораб са спасени, съобщиха от транспортното министерство.

В 13.14 часа в неделя е получен сигнал в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) – Варна за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода.

Корабът EILEEN плавал под камерунски флаг и се е намирал в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили (260 км.) източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота. По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил) и екипажът не могъл самостоятелно да овладее ситуацията.

Незабавно след получаване на сигнала, МСКЦ започна спасителна операция.

Към района са били насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България.

Корабът е потънал. Моряците обаче са били спасени.

“Спасителната операция в Черно море приключи успешно със спасяването на целия екипаж на товарния кораб EILEEN. Операцията бе проведена от Морския спасителен координационен център-Варна, като бързата и ефективна реакция осигури безопасността на моряците.

След искане за съдействие от Военноморските сили на България, на мястото на инцидента бе изпратен хеликоптер, а корвета „Бодри“ бе приведена в готовност. В сътрудничество с турския кораб Морат Илхан, бяха открити и локализирани двата спасителни плота, като 10-те украински моряци бяха евакуирани и качени на борда на турския кораб. Медицинският преглед на място потвърди, че не се налагавъздушна евакуация и моряците бяха транспортирани до турско пристанище. Последният от екипажа беше качен на турския спомагателен кораб в 19:31 ч.”, съобщават от министерството на транспорта.