Откриха трупове в трюма на кораб в Бургас

Единият е българин от Варна, а другият чужденец с неустановена самоличност

30 Септ. 2025Обновена

Двама души са открити мъртви в трюма на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), съобщи Maritime.bg. Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на пристанище Бургас.

Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната гибел. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд. Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал, според информация на Maritime.bg.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка на Maritime.bg в Equasis. Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.

Телата на двама мъже са открити при започване на разтоварни дейности в кораб, акостирал на 30-о корабно място в бургаското пристанище снощи. Около 02:30 ч. е подаден сигнал на тел.112, че при отваряне на трюма на плавателния съд, идващ от Южна Америка с 5 000 тона меден концентрат, пристанищните работници и част от екипажа са се натъкнали на телата, съобщава Флагман.БГ и добавя: "Мъжете са били с маски, но не тип противогази, а най-обикновени. Загадка е как са попаднали сред отровния товар, от който очевидно са дишали. Единият от тях е българин, от Варна, самоличността му е установена, той е с инициали Д.Д., бил е на 57 години. Другият е чужденец, с неустановена самоличност, на този етап". 

Корабът е потеглил от Южна Америка, но се е отбил и на пристанище в Турция, където е разтоварил част от концентрата. Много е вероятно мъжете да са се качили на борда именно в Турция. Те не са членове на екипажа. Към момента на пристанището се сформира екип от прокурор, разследващи полицаи и гранична полиция, които поемат случая.

По-късно за инцидента съобщи и капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация" – Бургас.

"Телата са намерени вътре в хамбара, който не е обработван и дори не е било започнало разтоварване. Корабът е пристигнал от Перу с товар - меден концентрат. Атмосферата в хамбара не позволява дишане, тъй като медният концентрат се окислява и изтегля кислорода от въздуха. Въпросът е какво са правили тези двама мъже там", заяви капитан Петров, цитиран от БТА.. Вероятно става дума за нелегално проникване на борда, посочи той.

Не е инцидент по време на корабоплаване, не е и работен инцидент. Има нещо друго, предполагам криминално – не искам да спекулирам, но изглежда са търсили нещо вътре, допълни директорът на "Морска администрация" – Бургас.

