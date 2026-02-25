Днес стават точно 7 дни, откакто от радарите изчезна риболовният кораб с капитан Христо Спасов, сина му и още един техен колега на борда.

В четвъртък миналата седмица доброволци – водолази и рибари с лодка – попаднаха на значително количество дизелово гориво в района на Маслен нос и дадоха насоки на институциите къде да проверят за плавателния съд. В петък корабът беше локализиран – на около 40 м дълбочина – и започнаха подводни огледи. Снощи издирването бе прекратено окончателно.

До момента обаче семейството на капитан Христо Спасов няма конкретна информация какво е установено и дали има следи от техните близки.

Дъщерята на капитана на кораба предполага, че екипажът не е успял да се спаси, тъй като спасителният плот е останал неразтворен на кораба.

"Искам да задам конкретни въпроси към институциите и да дам гласност на случая. Има ли официално лице, което координира целия процес? Ако има такова, кой държи връзка с нас, роднините, за да ни уведомява какво се случва с търсенето на екипажа? Научаваме от социалните мрежи и медиите докъде са стигнали. Никой обаче не се свърза с нас", настоя Силвия Спасова пред Нова ТВ.

Тя и нейни близки са опитвали да събират информация от различни места.

"Цялото неведение и липса на контакт с нас ни остави усещането, че не се прави достатъчно, нито се действа бързо. Официално знам, че всички кораби се следят в реално време, така че от първия момент се е знаело кога е изчезнал. Защо трябваше да се подаде сигнал, за да се установи, че има проблем? Това са над 2 часа загубено време. Нямаме ли готовност за спасяване в зимно време? И защо търсенето е преустановено, ако не е доказано дали плотът е на място? Защо няма активно търсене, докато не се докаже, че няма шанс хората да са се спасили?", попита тя.

По думите ѝ тя сама е звъняла на българския посланик в Турция, след като е разбрала, че има вариант баща ѝ да е в турски води. А дипломатът е предприел незабавни мерки за търсенето на рибарите.

"Озадачаваща е мудността, с която се случваха действията. Щом корабът изчезне от радара, е трябвало веднага да започне търсене по въздух. Да използваме този ужасен случай, за да предприемем мерки за по-навременни действия в такива случаи с изчезнали рибари", каза още дъщерята на капитан Спасов и призова за създаването на работна група, която да помага за по-бързо издирване на екипажи и на бедстващи кораби.