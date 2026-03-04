Медия без
В Свищов почитат жертвите на земетресението от Вранча преди 49 г.

Днес, 08:14
В Свищов всяка година на 4 март отбелязват годишнината от земетресението
БНР
В Свищов всяка година на 4 март отбелязват годишнината от земетресението

Свищов почитат жертвите на така нареченото Врaнчанско земетресение, което преди 49 години взе над 100 жертви и причини значителни материални щети, съобщи БНР. 

В деня на трагедията, всяка година в Свищов се почита паметта на жертвите с поднасяне на цветя на местата, където някога са се намирали двете напълно срутени жилищни сгради, в чиито руини загинаха 107 деца и възрастни.

Сега там са издигнати паметни плочи - на ул. "33-ти Свищовски полк" и на площад "Велешана", на които са изписани имената на хората, загубили живота си при земетресението.

Паметта на свищовлии още е жива за труса с магнитут от 7,6 по скалата на Рихтер. Пред БНР семейство Стоянка и Стоян Стоянови, станали свидетели на земетресението, разказаха:

"Изведнъж много силен трясък. През прозореца погледнах как се свлече блокът. Настръхвам, когато ви разказвам, защото бяхме свидетели. Веднага отидохме на място. Излязоха две момиченца, голички. Извикахме ги у дома, дадохме им палта да не им е студено. На 7 март си спомням, когато казаха, че химическият комбинат се е взривил. Стана още по-голяма паника. Всеки бягаше с каквото може. Дано да не се случва това бедствие днес", 

Кметът на Свищов Генчо Генчев продължава да настоява държавата да направи обследване на блоковете от 80-те години и да не се допуска незаконно строителство.

