Прокурор-бунтар: В прокуратурата най-големи са очите на страха

"Промяната в прокуратурата е наложителна. Трябва да имаме повече отчетност, повече контрол. Магистратите, които са съобщили за проблеми, да бъдат защитени. Ако не направим тези неща сравнително скоро, няма да имаме добрата съдебна система, на която всички се надяваме." Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" прокурорът Ивайло Илиев. Той е бивш член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, един от магистратите, които напомниха с отворено писмо, че и прокурорите имат право свободно да изразят мнението си.

"Вътрешното напрежение в системата вече започва да резонира и навън. Достигнало е ниво, в което не може да остане само вътрешен проблем. Щом съдии и прокурори говорят за натиск и зависимости, е назряло времето проблемите да бъдат решени", смята Илиев. "В прокуратурата моделът е, че ако изразиш несъгласие с позицията на ръководството по някои въпроси, се случват дисциплинарни производства, проверки, местене на друго работно място, в друг град, дори изолация на колеги", каза той и допълни, че дотук не трябва да се стига.

Илиев дойде в студиото на "Сега" със значка с мишена на ревера. Обясни, че първо това е било на шега сред прокурорите, подписали отвореното писмо. Те сложили мишената на профилните си снимки в социалните мрежи. Но след това тя се е превърнала в символ - че ако имаш мнение и го изразяваш свободно, е твърде възможно да бъдеш под прицел. "Но пък ако твърде много хора представляват мишени, значи никой не е под прицел", каза още той.

Той призна, че прокурорите се страхуват, че ако се възпротивят на начина, по който системата работи, биха могли да бъдат поставени под натиск.

"Надявам се, да не съм мишена на никого, макар че може да се приеме, че свободата да изразяваш мнение в една система като прокуратурата носи известни рискове", каза той.

След отказа на Управителния съвет на гилдийната организация да подкрепи Сарафов за титулярен главен прокурор и избора на ново ръководство на организацията, Илиев, който е помощник на националния представител в Евроджъст, миналото лято беше "прибран" от Хага, където беше командирован, да изпълнява задълженията си от Кюстендил. "Формалният повод за смяната на мястото, където изпълнявам служебните си задължения, бяха финансови рестрикции. За никого не е тайна, че това не е точно така и че има известна връзка с Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите, в който аз членувах. Подобни неща се случиха и с други колеги, които бяха от Управителният съвет, които не склониха глава", посочи той.

"Ще ми се да можех да кажа защо дела като "Осемте джуджета" и "Нотариуса" не са разплетени. Сигурен съм, че всеки магистрат, който не свързан с тези производства, също иска да види някакъв резултат", каза Илиев.

На въпрос за случващото се около европейския прокурор от България Теодора Георгиева, която подаде сигнал до министъра на правосъдието и получи охрана, Илиев каза, че тя "има право да бъде чута, както всеки друг, който има какво да каже и иска да го каже". "Тя най-вероятно има какво да каже, което за съжаление е притеснително, тъй като явно системата допуска нещо, за което трябва да се говори по този начин. На тези сигнали трябва да се обърне сериозно внимание, те да бъдат разследвани независимо, за да се установи истината", посочи той.



