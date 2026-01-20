Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борисов, Пеевски и Радев са в един и същи кюп

Днес, 16:33

Румен Радев се опитва да се представи като върховен и страхотен борец срещу корупцията, обединител срещу корупцията и е съвсем нормално да си зададем въпроса какво точно Радев направи срещу корупцията, докато управляваше служебните правителства. Такава теза заяви журналистът Петко Георгиев в предаването “(О)позиция”. И допълни, че “Боташ”, “Южен поток” и “Турски поток” “слагат Бойко Борисов, Делян Пеевски и Румен Радев логично в един и същи пакет. "Представители или проводници на един и същи тип геополитически и икономически интереси. И затова за мен е абсолютно парадоксално, че това лице (Румен Радев - б.р.) се опитва да се представи сега като борец срещу модела”, каза още Петко Георгиев. Според него вече “сме видели какво може той (Радев - б.р)”.

Петко Георгиев допълни, че Румен Радев нанесе непреодолими щети на президентската институция в България с това, че се отказа от основната ѝ роля и я използва за това да гради политическа кариера, която е в ущърб на националните интереси. “Президентът Румен Радев чисто формално подаде оставка. Той се отказа от ролята на държавен глава преди около 4 години. От 4 години насам, след началото на войната в Украйна, той отчетливо се отказа да търси позиция, която да бъде обединяваща за българския народ за една страна, която е малцинствена в българското обществено мнение, и продължава да я използва и до ден днешен като трамплин за политическа кариера в посока евроскептицизъм”, коментира журналистът. Той разкритикува и промените в Конституцията, постигнати от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС с Делян Пеевски: “Вместо да бъде свален, т.е. вместо да бъде политически санкциониран, когато стана ясно, че заема позиция, различна от българската национална позиция, вместо това се тръгна на много по-опасното и доста по-лесно рязане на президентски правомощия в Конституцията”.

В интервюто ще чуете още:

- Ще се превърне ли новото служебно правителство в предизборен щаб на Румен Радев?

- Ще има ли нашествие на “настървени стари муцуни” в новия политически проект?

- С колко депутати ще влезе Радев в парламента?  

- Как се припокриват борбата с корупцията и геополитическата ориентация на България?

- Какво се крие зад Форума за демократично действие?

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петко Георгиев, (О)позиция

Още новини по темата

НАТО може да се справи и без САЩ
15 Яну. 2026

Банки нарочно създадоха пречки при обмяната на левовете
13 Яну. 2026

Кабинетът отвори вратата за непрозрачни сделки с държавни имоти

09 Яну. 2026

Протестиращите не бива да пускат Сарафов в кабинета на главния прокурор
18 Дек. 2025

Идва трета радикална промяна за България
09 Дек. 2025

Полицайка се забавляваше с кой лют спрей да напръска протестиращ
05 Дек. 2025

На Бойко Борисов му дърпат ушите, а правителството му е пътник
02 Дек. 2025

Протестът не е само за бюджета, а и срещу арогантната власт
28 Ноем. 2025

Студентите да се готвят за скок на таксите

25 Ноем. 2025

Какво е паркирането в София? Едно нищо, но два пъти по-скъпо
18 Ноем. 2025

За едни 30 000 лв. са годишна заплата, за други са просто бонус
11 Ноем. 2025

Хората ще вземат правосъдието в собствените си ръце
09 Ноем. 2025

Проектобюджетът е абсолютна гавра с данъкоплатеца
04 Ноем. 2025

Урсула ли ни вдига данъците?
31 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?