Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кабинетът отвори вратата за непрозрачни сделки с държавни имоти

Днес, 10:31

"Ограничи ли се достъпът до такива регистри като имотния, които навсякъде в цивилизования свят са публични, започват измамите, корупцията, отварят се вратите за непрозрачни сделки с държавно и общинско имущество." Така адвокат Александър Кашъмов, който е изпълнителен директор на "Програма достъп до информация" (ПДИ), коментира промените в Правилника за вписванията, приети от правителството и влизащи в сила на 15 януари.

Досега всеки можеше да получи незаверено копие от нотариален акт - било, защото му предстои сделка, било защото е журналист и разследва някоя далавера. С ограниченията право на такъв достъп вече ще имат само адвокати, нотариуси, държавни институции. 

"Това, което се прави, е изключително опасно. То пряко ограничава правото на достъп до информация", каза Кашъмов в предаването на "Сега" "(О)позиция". Промените засягат всеки, които тръгва да прави сделка с имот, смята адвокатът. Отделно журналистите и работата им по това да разкриват злоупотребите на властимащите.

Цялата 2025 г. беше много мрачна за правото на достъп до информация на българските граждани. Промените в Правилника за вписванията са венец на всичко това - предложени от министъра на правосъдието и гласувани от Министерския съвет. 

Достъпът точно до незаверени преписки би трябвало да не позволява злоупотреби. "Това, което съществува от XIX век, поне в европейските правни системи, е един много широк достъп до всякакви документи, свързани с имоти и сделки с имоти", посочи той. И обясни, че и тук е било така още от времето на Царство България, като през 2014 г. в Правилника за вписванията изрично е допълнен с разпоредба, че всеки има право на достъп до такива преписи. Тогава това се прави заради бума на имотните измами. "Един от основните дезинфектанти срещу имотните измами беше широкият достъп до такива документи. (...) И няма по-голям абсурд от това, което ни се казва сега - че отнемането на достъпа ще помогне срещу измамите", каза той.

"Нека да сме наясно, че ограничаването на достъпа до информация никога не може да спре измамите. Напротив, широкият достъп до информация винаги е основно средство за борба с измамите", смята Кашъмов. Този достъп има легитимни цели. Той не само обслужва правото на информация, което е гарантирано с Конституцията и с Европейската конвенция за правата на човека, но и гарантира стабилността на оборота, обясни Кашъмов и призова правителството да размисли.

 

Във видеото вижте още:

- Какви са рисковете да се появят нови корупционни групи;

- Продължават ли институциите да се оправдават с лични данни и търговска тайна, когато искат да скрият информация за заплати, съветници и т.н.;

- Защо заради Даниела Талева, която доскоро беше специалният прокурор за разследване на главния, има дело срещу държавата в Страсбург;

- Как борбата с достъпа до информация стана приоритет на Борислав Сарафов и как управляващите му угодиха с промяна в закона.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Александър Кашъмов, (О)позиция

Още новини по темата

2025-а беше година на мракобесни правни инициативи
23 Дек. 2025

Протестиращите не бива да пускат Сарафов в кабинета на главния прокурор
18 Дек. 2025

Идва трета радикална промяна за България
09 Дек. 2025

Полицайка се забавляваше с кой лют спрей да напръска протестиращ
05 Дек. 2025

На Бойко Борисов му дърпат ушите, а правителството му е пътник
02 Дек. 2025

Протестът не е само за бюджета, а и срещу арогантната власт
28 Ноем. 2025

Студентите да се готвят за скок на таксите

25 Ноем. 2025

Какво е паркирането в София? Едно нищо, но два пъти по-скъпо
18 Ноем. 2025

За едни 30 000 лв. са годишна заплата, за други са просто бонус
11 Ноем. 2025

Хората ще вземат правосъдието в собствените си ръце
09 Ноем. 2025

Проектобюджетът е абсолютна гавра с данъкоплатеца
04 Ноем. 2025

Урсула ли ни вдига данъците?
31 Окт. 2025

Съобразявайте се с мафията, внушава мълчанието за пребития прокурор
28 Окт. 2025

Пеевски не може да отстрани Борисов като Доган
23 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?