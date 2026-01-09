Кабинетът отвори вратата за непрозрачни сделки с държавни имоти

"Ограничи ли се достъпът до такива регистри като имотния, които навсякъде в цивилизования свят са публични, започват измамите, корупцията, отварят се вратите за непрозрачни сделки с държавно и общинско имущество." Така адвокат Александър Кашъмов, който е изпълнителен директор на "Програма достъп до информация" (ПДИ), коментира промените в Правилника за вписванията, приети от правителството и влизащи в сила на 15 януари.

Досега всеки можеше да получи незаверено копие от нотариален акт - било, защото му предстои сделка, било защото е журналист и разследва някоя далавера. С ограниченията право на такъв достъп вече ще имат само адвокати, нотариуси, държавни институции.

"Това, което се прави, е изключително опасно. То пряко ограничава правото на достъп до информация", каза Кашъмов в предаването на "Сега" "(О)позиция". Промените засягат всеки, които тръгва да прави сделка с имот, смята адвокатът. Отделно журналистите и работата им по това да разкриват злоупотребите на властимащите.

Цялата 2025 г. беше много мрачна за правото на достъп до информация на българските граждани. Промените в Правилника за вписванията са венец на всичко това - предложени от министъра на правосъдието и гласувани от Министерския съвет.

Достъпът точно до незаверени преписки би трябвало да не позволява злоупотреби. "Това, което съществува от XIX век, поне в европейските правни системи, е един много широк достъп до всякакви документи, свързани с имоти и сделки с имоти", посочи той. И обясни, че и тук е било така още от времето на Царство България, като през 2014 г. в Правилника за вписванията изрично е допълнен с разпоредба, че всеки има право на достъп до такива преписи. Тогава това се прави заради бума на имотните измами. "Един от основните дезинфектанти срещу имотните измами беше широкият достъп до такива документи. (...) И няма по-голям абсурд от това, което ни се казва сега - че отнемането на достъпа ще помогне срещу измамите", каза той.

"Нека да сме наясно, че ограничаването на достъпа до информация никога не може да спре измамите. Напротив, широкият достъп до информация винаги е основно средство за борба с измамите", смята Кашъмов. Този достъп има легитимни цели. Той не само обслужва правото на информация, което е гарантирано с Конституцията и с Европейската конвенция за правата на човека, но и гарантира стабилността на оборота, обясни Кашъмов и призова правителството да размисли.

Във видеото вижте още:

- Какви са рисковете да се появят нови корупционни групи;

- Продължават ли институциите да се оправдават с лични данни и търговска тайна, когато искат да скрият информация за заплати, съветници и т.н.;

- Защо заради Даниела Талева, която доскоро беше специалният прокурор за разследване на главния, има дело срещу държавата в Страсбург;

- Как борбата с достъпа до информация стана приоритет на Борислав Сарафов и как управляващите му угодиха с промяна в закона.