Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Според науката две читалища се казват "Трезвеност" случайно. Да, бе!

При това едното е в Сухиндол, другото... - до Сухиндол

13 Февр. 2026

Може ли две български читалища да се казват "Трезвеност"? Може. А може ли и двете да са във винарски район, един от най-винарските? Логично е. А може ли между виното и имената да няма връзка? Нелогично, нали? Но според официалните твърдения е напълно логично. Науката не е открила връзка. Нямало общо между пийването и названията на читалищата.

Този случай е от района на Сухиндол. Гледайте видеото на Диян Божидаров и Михаил Дечев за да разберете кои точно са читалищата, защо са кръстени така, какви са обясненията! Ще научите, разбира се, че се шири и дисидентско инакомислие.

Тази забавна тема от малък район по повод 14 февруари, Трифон Зарезан, а защо не и Свети Валентин, отваря един напълно сериозен въпрос: не подбираме ли всички ние (хората и обществото) историите, с които да останем за поколенията? Да са точно едни, а не други? Не е задължително това да е лошо. Но е добре да се замисляме от време на време винаги ли препредаваното от историята е истина.

От видеото ще научите любопитни моменти от българското минало. Също и как се празнува Трифон Зарезан в този винарски район днес. Как се гледат лозята. А може би вече не се гледат? Ще чуете и как днес не малко читалища се превръщат в кръчми.

Една от улиците в Сухиндол се казва „Винолей“. Ама и тя ли няма връзка с виното?

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Трифон Зарезан, вино, изба, Сухиндол, читалище, читалища, трезвеност, читалище Трезвеност, 14 февруари

Още новини по темата

"Четворица проявиха дълг" - първото читалище навърши 170 години
30 Яну. 2026

НАП погна читалище заради 8 евро годишна такса за книги
29 Яну. 2026

3597 читалища в България станаха видими в интернет
22 Яну. 2026

Читалищата протестират срещу орязан с близо 10 млн. евро бюджет
08 Дек. 2025

Премиерът нареди държавата да не посяга на домашната ракия
19 Септ. 2025

Орязва се до 30 литра производството на домашна ракия
17 Септ. 2025

100-годишно читалище ще учи хората на компютри
03 Септ. 2025

Един по един протестите срещу ВЕИ постигат успех
15 Май 2025

ВЕИ-тата вече раждат и контрапротести
03 Май 2025

Консумацията на вино бележи глобален спад
21 Апр. 2025

Най-незнайното село на света си направи библиотека
01 Ноем. 2024

Колко е важно едно селско читалище да има електронен подпис?
01 Авг. 2024

В малките населени места библиотеките кипят от живот
16 Март 2024

Франция дава 200 млн. евро за унищожаване на излишното вино
26 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?