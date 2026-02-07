Според науката две читалища се казват "Трезвеност" случайно. Да, бе!

Може ли две български читалища да се казват "Трезвеност"? Може. А може ли и двете да са във винарски район, един от най-винарските? Логично е. А може ли между виното и имената да няма връзка? Нелогично, нали? Но според официалните твърдения е напълно логично. Науката не е открила връзка. Нямало общо между пийването и названията на читалищата.

Този случай е от района на Сухиндол. Гледайте видеото на Диян Божидаров и Михаил Дечев за да разберете кои точно са читалищата, защо са кръстени така, какви са обясненията! Ще научите, разбира се, че се шири и дисидентско инакомислие.

Тази забавна тема от малък район по повод 14 февруари, Трифон Зарезан, а защо не и Свети Валентин, отваря един напълно сериозен въпрос: не подбираме ли всички ние (хората и обществото) историите, с които да останем за поколенията? Да са точно едни, а не други? Не е задължително това да е лошо. Но е добре да се замисляме от време на време винаги ли препредаваното от историята е истина.

От видеото ще научите любопитни моменти от българското минало. Също и как се празнува Трифон Зарезан в този винарски район днес. Как се гледат лозята. А може би вече не се гледат? Ще чуете и как днес не малко читалища се превръщат в кръчми.

Една от улиците в Сухиндол се казва „Винолей“. Ама и тя ли няма връзка с виното?