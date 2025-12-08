Читалищата протестират срещу орязан с близо 10 млн. евро бюджет

Читалищата в България се включиха в протестите срещу преработения Бюджет 2026, както и срещу Министерството на културата.

Институции от цялата страна разпространиха обща протестна декларация, адресирана до до министъра на културата Мариан Бачев и до Тошко Йорданов, председател на парламентарната комисия по култура и медии. "Ние, читалища и граждани от цялата страна, изразяваме своето дълбоко възмущение от поредица действия и решения на държавните институции, които показват системно подценяване и неразбиране на жизненоважната роля на народните читалища за опазването на българската идентичност, дух и култура", се посочва в Декларацията за достойнството и бъдещето на българските читалища.

Според читалищата министърът на културата Мариан Бачев публично е обещал увеличение на стандарта за субсидирана бройка на читалищата с 25%. От публикувания на 5 декември Проект на Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2026 г. обаче става ясно, че това обещание няма да бъде спазено. В резултат, читалищата в България ще получат с 9 702 160 евро ( (18 975 776 лева) по-малко средства от обявеното.

"Стотици селски читалища, оставени с мизерна субсидия (често от порядъка на 5000 лв. годишно), са натоварени със същите обемни бюрократични и административни изисквания за отчети и декларации като големите читалища", пише още в позицията. В нея се посочва още, читалищата – единствената културна институция, която достига до всяко населено място – са изправени пред безпрецедентен натиск: намалени бюджети, забавени програми, неработещи регистри, отсъствие на анализи, липса на методическа подкрепа и административни пречки. Организациите подчертават, че подобни практики застрашават тяхната устойчивост и възможност да изпълняват своята мисия в полза на обществото.

Орязан е и бюджетът за библиотеки. На 4 декември бяха публикувани резултатите по Програма Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност" 2025 г. Общата сума по програмата – само 1,242,210 лв. – е най-ниската по тази програма от повече от 10 години. Отпуснатите средства за всички читалища са намалени с 60.12% от исканата сума.

"Читалищата винаги са били част от живата тъкан на местните общности – там, където децата растат, хората се учат, културата диша. Това отношение от властите не може да продължава така. Бъдещето на българската култура и духовност зависи от незабавните и отговорни действия на държавата", се казва още в писмото. Читалищата изразяват също "пълна солидарност с младите лекари, медицинските сестри, акушерките и всички медицински специалисти". Подобно на читалищните дейци, те изпълняват ключова обществена мисия, от която зависи благополучието на цялото общество.