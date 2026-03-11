Радина Кърджилова се готви за екзекуция в Плевенския театър

Една от най-оборотните актриси в момента – звездата на Народния театър Радина Кърджилова, ще бъде гост-актриса в новия спектакъл на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, „Картини от една екзекуция“. Емблематичният текст на Хауърд Баркър ще оживее в ръцете на режисьора Стайко Мурджев, който за пръв път поставя пиеса на плевенска сцена, а от екипа обещават зашеметяващо преживяване. „Картини от една екзекуция“ е история за кръвта по платното и честта на артиста. В мащабния проект се включват цяла плеада от отлични актьори от плевенската трупа: Ованес Торосян, Димитър Живков, Адриан Филипов, Асен Данков, Васил Витанов, Екатерина Стоянова, Теона Димова и др. Сценографията и костюмите са на Никола Налбантов, композитор е Петър Дундаков, а хореограф – Станислав Генадиев. Преводът на текста е на Харалампи Аничкин. Премиерата се очаква на 18 април, след великденските празници.

Хауърд Баркър е британски драматург, сценарист, художник и поет. Освен със „Сцени от екзекуция“, той е известен с пиесите си „Победа“, „Замъкът“, „Възможностите“, „Европейците“, „Джудит“ и „Гертруда – Викът“, както и като основател, главен драматург и сценограф на британската театрална трупа The Wrestling School.

След като актрисата Камелия Хатиб спечели конкурс и бе назначена за директор на ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен, се очаква обновяване на репертоара, което започна още през февруари с премиерата на “Обич за обич“, отбелязват от театъра, и работата по предстоящия амбициозен проект е доказателство за това.

Както и „Сега“ писа, поетичният спектакъл „Обич за обич“ с компилация и режисура на Йордан Славейков е създаден като сценична среща с българската любовна лирика – от класически автори до съвременни поети. Действието се развива на летище – място на пристигания и заминавания, на срещи и пропуснати срещи, където една история за очакването на любим човек постепенно се превръща в поетично пътуване през различните лица на любовта. Представлението има амбицията да проследи и как се развива и променя самият език на поезията с помощта на творби от Христо Ботев, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Мара Белчева, Димчо Дебелянов, Александър Вутимски, Гео Милев, Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, Блага Димитрова, Давид Овадия, Екатерина Йосифова, Иван Радоев, Асен Разцветников, Христо Фотев, Георги Константинов, Борис Христов, Валентина Радинска, Маргарита Петкова, Евтим Евтимов, Петя Дубарова, Дамян Дамянов, Стефан Цанев, Георги Господинов, Иван Ланджев, Людмила Сланева, Васил Балев, Иван Димитров, Стефан Иванов и мнозина още.

На 31 март пък предстои премиерата на новия спектакъл на младата режисьорка Надя Панчева „Пукнатини“ по пиесата на Оля Стоянова, носителка на няколко награди за съвременна българска драматургия. „Пукнатини“ е изследване на насилието и справедливостта чрез образите на четири жени, в които има всичко – и бунт, и смирение, и гняв, и осъзнаване на вината, но и нещо от лудостта и дързостта на античните героини. Действието се развива в затворническо шивашко ателие, където четирите изработват национални знамена за държава, която никога не са виждали. Докато платът минава механично през ръцете им, слуховете за протести, извънредни положения и възможна революция проникват през стените по-бързо от всяка официална информация. Те шият символите на свободата, докато собствената им свобода е отменена.

„Техните престъпления са не просто разказ как едни жени преминават през личната си трагедия, но са и симптом на обществото, в което живеем. Защото тези трагедии засягат много повече хора, отколкото изглежда на пръв поглед. Защото никой не живее в изолиран свят и ехото на чуждата болка обикновено ни застига по един или друг начин“, споделя авторката Оля Стоянова.

В ролите зрителите ще видят актрисите Надя Дердерян, Милена Торосян, Диана Ханджиева и Мария Рушанова. Сценографията и костюмите са на Ясмин Манделли, композитор е Милен Апостолов.