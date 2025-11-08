Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Велика Весела Бабинова възражда Екатерина II в пънк версия зад Канала

Спектакълът на Стайко Мурджев по пиесата на Тони Макнамара е събитие в родния театрален афиш

Днес, 12:26
Весела Бабинова представя Екатерина Втора от чистосърдечна тийнейджърка до абсолютен самодържец в спектакъла "Велика".
Иван Дончев
Весела Бабинова представя Екатерина Втора от чистосърдечна тийнейджърка до абсолютен самодържец в спектакъла "Велика".

Спектакълът „Велика“ на режисьора Стайко Мурджев по пиесата на австралийския драматург Тони Макнамара – свободна интерпретация на биографията и управлението на руската императрица Екатерина II, със сигурност е едно от най-добрите неща, възцарявали се по столичните сцени в близките години. „Велика“ има всичко, за да бъде качествен театър от най-висока проба: брилянтен текст, в който действителни факти и авторски инвенции са впрегнати в услуга на едно съвременно виждане за личността във властта и в историята; красиви костюми на фона на разкошна сценография; ироничен режисьорски поглед към реалността в пиесата и желязна работа с актьорите, извадила на бял свят най-доброто от тях. Аплодисменти след всяка отделна сцена от действието и възгласи „Браво!“ за изпълнителката на главната роля Весела Бабинова на финала с поклоните увенчаха премиерата в Малък градски театър „Зад Канала“, навярно така ще е и занапред. Подобна еуфория рядко се случва в родните театри напоследък. А публиката на театър като „Зад канала“ също така рядко греши.

„Велика“ е не съвсем историческа, сатирична черна комедия с елементи на абсурд за възхода на Екатерина II (1729-1796) от редова европейска девойка от обедняла аристократична фамилия до най-дълго управлявалата жена монарх в Русия и един от най-успешните държавници на своята епоха. Героинята на Стайко Мурджев и Весела Бабинова във „Велика“ е същински хамелеон. Започва като чистосърдечна и трептяща тийнейджърка с розова като захарен памук пола и горнище от анцуг, готова във всеки момент да се повдигне на пръсти с кецовете си, само и само да стане по-висока, за да се хареса на бъдещия си съпруг – руския цар Петър III, на когото е обещана. Прелита през състоянието на просветена и интелигентна, ала разочарована и нещастна в семейния си живот млада жена, отвратена от перверзния си лекомислен мъж, за чието отстраняване от трона започва да търси съмишленици по най-присъщия за всяка Ева начин. Обаче с идеята да направи нещо голямо и значимо за страната, която е приела за своя втора родина. За да стигне, след само символично обозначения „антракт“ в представлението, до статуса на циничен диктатор, на захитряла, "зъбата" и хаплива домина, в черно и златно в стил „Версаче“, която в името на властовите си приоритети може да се изправи дори срещу децата си. Но и на тази жена, оказва се, нищо човешко не е чуждо – бронята на свръхуспешния самодържец все пак се пропуква, за да я разкрие непрежалила възможната си голяма любов, пожертвана заради по-„висши“ интереси. Във всички тези етапи на образа изключителната Весела Бабинова се представя с различно нюансирана игра, но неизменно запазва хумора, самоиронията и забележителния чар на изпълнението си.

Отличният Богдан Бухалов е напълно правдоподобен Петър III – налудничав, разлигавен до гротеска, безцеремонен с жена си и…свикнал да нарича половите органи с истинските им имена (да, езикът в специално направения за спектакъла превод на Любов Костова наистина никак не си поплюва). На обичайното си високо ниво е Леонид Йовчев като граф Орлов, тук наричан Орло – първият фаворит на Екатерина, на когото тя казва „Хвърлила съм ти око!“, но намира в него не толкова партньор за леглото, колкото…брат за преврат. Първите уроци по прелъстяване и политика бъдещата Велика получава от своята френска прислужница Мариел – интересно превъплъщение на Каталин Старейшинска. Христина Джурова и Александър Карасански са Натали и Диди – дъщерята и синът на Екатерина, първата с тенденция да обърне страната към православните ценности за сметка на светските, вторият – очевидно увлечен по празния живот и лова, съответно смятани от майка им за неподходящи да продължат делото й. Младият Александър Кендеров е очарователният Хермес, неизживяната напълно любов на императрицата, който се връща в живота на дъщеря й като Вал… С роли в антуража са още Свежен Младенов, Стоян Младенов, Георги Кацарски.  

Макар че пиесата е създадена през 2008 г., в спектакъла се усещат саркастични препратки, сякаш намислени за днешния ден: младата Екатерина повръща всяка сутрин, щом се сети, че е в Русия; "Орло" мрази войната и улиците да са изпълнени със сакати мъже; не само императрицата, но и цяла Русия сякаш е омъжена за императора психопат – именно подобен мотив, свързан директно с Путин, имаше и в "Хага" на Саша Денисова. Преврат е ключова дума, парола за промяна в Русия (да не кажем „пуч“), а руската мечка често е символ на осъществяването на тази промяна по най-брутален начин – с наемни убийства и терор. Конфликтите във „Велика“, разбира се, освен със злободневен подтекст, са и вечни – между любов и дълг, между свобода и власт, между разум и чувства, между поколенията… И на сцената са представени остроумно и със закачливо намигване.

Великолепието от сценография и костюми в спектакъла е дело на Никола Налбантов, музиката е на Петър Дундаков, хореографията – на Ангелина Гаврилова. Следващите представления на „Велика“ в обновения след ремонт МГТ „Зад канала“ са на 13 и 29 ноември.

Австралийският драматург Тони Макнамара е роден през 1967 г. Работил е по сценариите на филмите на Йоргос Лантимос "Фаворитката" и „Клети създания“, като е номиниран за награда „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий за първия и за най-добър адаптиран сценарий за втория. За телевизията създава комедийно-драматичния сериал The Great (2020–2023) за живота на Екатерина Велика с участието на Ел Фанинг и Никълъс Холт в главните роли. Премиерата е по тв канала Hulu. Сериалът е базиран на неговата пиеса за Екатерина, чиято премиера е в Сидни през 2008-а. Макнамара е направил и филмова адаптация на пиесата.

 

Весела Бабинова - Екатерина и Богдан Бухалов - Петър Трети.
Иван Дончев Весела Бабинова - Екатерина и Богдан Бухалов - Петър Трети.
Богдан Бухалов като разлигавен до гротеска безидеен монарх.
Иван Дончев Богдан Бухалов като разлигавен до гротеска безидеен монарх.
Екатерина и самотата на властта...
Иван Дончев Екатерина и самотата на властта...
Весела Бабинова и Леонид Йовчев в ролята на Орло (граф Орлов).
Иван Дончев Весела Бабинова и Леонид Йовчев в ролята на Орло (граф Орлов).
Весела Бабинова и Александър Кендеров като младия фаворит, препоръчан на Екатерина от съпруга й.
Иван Дончев Весела Бабинова и Александър Кендеров като младия фаворит, препоръчан на Екатерина от съпруга й.
Богдан Бухалов и Свежен Младенов (на заден план) като ген. Велементов, главнокомандващ на Руската армия.
Иван Дончев Богдан Бухалов и Свежен Младенов (на заден план) като ген. Велементов, главнокомандващ на Руската армия.
Екатерина Втора със сина си Диди (Александър Карасански).
Иван Дончев Екатерина Втора със сина си Диди (Александър Карасански).
Несбъднатият престолонаследник с руската мечка.
Иван Дончев Несбъднатият престолонаследник с руската мечка.
Весела Бабинова и Александър Кендеров.
Иван Дончев Весела Бабинова и Александър Кендеров.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Велика, Малък градски театър, Зад Канала, Стайко Мурджев, Весела Бабинова, Богдан Бухалов, Леонид Йовчев, Тони Макнамара, Екатерина Велика

Още новини по темата

Балкански театрален фестивал събира Дракула, Медея и Екатерина Велика
20 Окт. 2025

Два вълнуващи моноспектакъла влизат в афиша на Театър 199
15 Окт. 2025

Правнучката на Микеланджело обещава слънчево време
06 Септ. 2025

Комедиен "Код жълто" събира Весела Бабинова и Аня Пенчева

05 Септ. 2025

Любими актьори поемат към ново приключение в 13-ата Нощ на театрите
13 Авг. 2025

„Случаят Джем“ – хроника на една предизвестена смърт зад Канала
29 Март 2025

"Случаят Лола" - още един пистолет в торнадо
16 Февр. 2025

Котараци извиват танц на лицемерието върху горещ ламаринен покрив
21 Дек. 2024

Станка Калчева е обявена за най-добра актриса на театрален фест в Сърбия
29 Окт. 2024

Нощни персонажи се изправят пред сянката си
18 Окт. 2024

Театър „София“ започна без грешка „Комедия от грешки“ на Шекспир
28 Септ. 2024

Казандзакис като тържество
03 Септ. 2024

Варненският театър е на последната права към „Последното изкушение на Христос“
28 Авг. 2024

Христос възкръсва във Варна с „Последното изкушение“ на Казандзакис
17 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън