Комедиен "Код жълто" събира Весела Бабинова и Аня Пенчева

Павел Червенков Весела Бабинова, Екатерина Лазаревска, Аня Пенчева и Анелия Луцинова (от ляво на дясно) като героините от новата комедия в Artvent.

Режисьорката Яна Титова за пръв път събира звездните актриси Весела Бабинова и Аня Пенчева на една сцена. Заедно със също така отличните Екатерина Лазаревска и Анелия Луцинова те ще се превъплътят в главните роли в комедията „Код Жълто“ на сценариста и драматург Теодора Маркова. Спектакълът ще бъде откриващата премиера в театър Artvent за новия сезон и ще бъде представена премиерно пред публика на 2 октомври, съобщават от екипа. Сценографията и костюмите са проектирани от Огняна Серафимова.

Героините на четирите актриси ще се развихрят в една бурна нощ на тотален хаос и измокрени до кости „его“-та. В „Код Жълто“ уискито тече, истините изплуват, а дъждът не спира. Ники (Екатерина Лазаревска), млад архитект на прага на първия си голям професионален успех, се оказва въвлечена в заплетени обвързаности със своята съседка Ема (Весела Бабинова), съпругата на шефа ѝ Адриана (Анелия Луцинова) и чистачката Благовеста (Аня Пенчева).

В центъра на интригата, разбира се, е мъж, заради когото четири напълно различни една от друга жени, въоръжени с бутилка алкохол и пароструйка, се впускат в изпълнено с комични ситуации нощно приключение. В разгара на феминисткия си бунт те организират абсурдно забавен план за вендета. Въпросът е: може ли женската революция да се случи, без да се налага някой да почисти накрая?!...

„Код Жълто“ е смешна и неловка история за това как, дори с най-добри намерения, опитът да се борим със системата често завършва с парадокс: четири жени, които чистят… (Защото, както мъдро отбелязва Благовеста, „От тази революция малко ми се повръща”)“, пише в анотацията режисьорът Яна Титова.

Титова, която най-напред обикнахме като актриса, е режисьор на спектаклите „Лисабон“ и „Мамо?“, на филмите „Доза щастие“ и „Диада“, както и на част от сериалите „Откраднат живот“, „Татковци“, „Лъжите в нас“, „Съни бийч“ и др.

Теодора Маркова е създател и съсценарист на латвийския сериал „Съветски дънки“, носител на редица световни награди. Позната е и с работата си в сериалите „Под прикритие“, „Стъклен дом“, „Денят на бащата“ и филмите „Дъвка за балончета” и „Писма от Антарктида“.

В театър Artvent и на сцените в страната гледаме Весела Бабинова и Екатерина Лазаревска във френската комедия „Заклеваш ли се в децата“ на Саломе Льолуш, а Анелия Луцинова участва в спектакъла на Стивън Мофат „Премахни от приятели“. Аня Пенчева се включва за първи път в театрален проект на продуцента (БАЗА)x и Artvent (разпространение и реклама).

След премиерата в София, „Код Жълто“ ще се срещне и с публиката в Бургас – 11 октомври, и Пловдив – 18 октомври.