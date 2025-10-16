Медия без
Театър Artvent празнува годишнина с комедията "Петък вечер"

Екипът влиза във втория си сезон с две премиери и нов слоган – "Цветното място за театър в София"

Днес, 13:18
Захари Бахаров се снима в тематично видео за годишнината на новото цветно място за театър в София.
Даниел Димитров
Театър Artvent отбелязва първата си година като едно от най-живите и посещавани културни пространства в София и ще празнува заедно със своята публика на 24 октомври от 18.30 часа с комедията "Петък вечер" и коктейл. Адресът вече е добре познат: бул. "Христо Смирненски" 1, Университет по архитектура, строителство и геодезия.

От откриването си през 2024 г. залата в Аула "Максима" на УАСГ стана домакин на 100 представления, посрещна над 60 000 зрители, а сцената ѝ се превърна в дом на някои от най-обичаните български актьори. Сред тях са Захари Бахаров, Теодора Духовникова, Димитър Рачков, Владимир Зомбори, Стефания Колева, Мария Сапунджиева, Лилия Маравиля, Иван Бърнев, Силвия Петкова, Явор Бахаров, Бойко Кръстанов, Филип Буков, Здрава Каменова и мнозина още. Сега екипът влиза във втория си сезон с нов слоган – "Цветното място за театър в София", две нови премиери и енергия, която продължава да вдъхновява.

Театърът отбелязва новия си сезон и с тематично видео, в което Захари Бахаров - един от създателите на Artvent, открива цвят дори в най-сивия ден, заедно с актьорите, които играят в него. Режисьор на видеото е Крис Захариев, а сценарист – Иван Ангелов. Сюжетът предава посланието на театъра, че дори когато животът изглежда монохромен, сцената винаги може да добави цвят, смисъл и настроение към него.

Залата вече отвори врати с обновени седалки и модернизирано осветление, за да осигури на зрителите още по-приятно театрално преживяване. В празничния показ на "Петък вечер" симпатичните актьори от тв сериала "Татковци" Христо Пъдев, Филип Буков, Павел Иванов ("Гунди") и Стоян Дойчев излизат извън образите си от екрана и извън "закрепостяващия" сценарий, за да демонстрират с добро чувство за хумор, ударна енергия и свръхдоза тестостерон как функционират цялата митология и натрупаните клишета около най-чакания миг от седмицата. Подготовката, суетенето, напиванията, свалките, перченето, приятелските съзаклятия, дребните лъжи за измъкване от ангажимент с постоянния партньор и прочее задължителен репертоар на петъчното излизане са "обиграни" и от мъжка, и понякога от женска гледна точка с очевидно удоволствие. Актьорите не се задоволяват с по една роля, всеки от тях със завидна непринуденост сменя като ръкавици различни типажи. В традициите на стендъп комедията, представлението е изградено от поредица скечове, нашарени с рапиране и танци.

Автор на музиката и аудио ефектите е световният шампион по бийтбокс Александър Деянов-Скилър, който озвучава на живо цялата постановка. Режисьор е Ивайро Ненов.

Нови акцентите в програмата на театър Artvent са две премиерни изцяло български заглавия. "Код Жълто" (7 ноември) е провокативна комедия с участието на Весела Бабинова, Екатерина Лазаревска, Анелия Луцинова и Аня Пенчева, а "Оставам за малко" (19 ноември) е история за неизказаните думи, страхове и непредвидима нежност, в която ще гледаме Стефания Колева, Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова и Александър Григоров.

Публиката ще продължи да се среща и с любими заглавия като „Чамкория“, „Петък вечер“ и „Неделя сутрин“, „Отчаяни съпрузи“ – първа и втора част, „Това не го казвай!“, „Заклеваш ли се в децата?“, трилогията „Извънредно…“, „Премахни от приятели“, „Съвършени натрапници“ и др.

В "Петък вечер" - спеуктакъла за годишнината, има много хумор, рапиране, танци.
Автори на комедията са Ваня Георгиева, Николай Ангелов и още "една камара батковци" със свои лични истории.
