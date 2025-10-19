Дръзки крадци ограбиха Лувъра за 7 минути

Лувърът - най-големият национален музей на Франция и един от най-известните и най-посещаваните музеи на изкуството в света, беше ограбен. Той бе затворен тази сутрин, на място работят служители по сигурността. Засега е известно, че четирима престъпници са влезли с автовишка в музея, счупили са прозорци и откраднали бижута от времето на Наполеон, включително огърлица, брошка и тиара.

Инцидентът е станал в 9.30 часа тази сутринта, потвърди министърът на културата на Франция Рашида Дати.

Както съобщава Le Parisien, престъпниците, които са получили достъп до сградата на брега на Сена, където се извършват ремонтни дейности, "с автовишка са стигнали директно до пространството на галерията на Аполон". Разбивайки прозорците, двама мъже, облечени като строителни работници, под наблюдението на съучастници, се предполага, че са откраднали 9 предмета от колекцията от бижута на Наполеон и императрицата.

Бандитите не са докоснали най- големият диамант в колекцията от бижута на Наполеон - "Регент", с тегло 140 карата. Целият обир е траел 7 минути. След грабежа, близо до Лувъра е намерена счупената корона на съпругата на император Наполеон III - императрица Евгения. Медии твърдят, че е открита и втора открадната скъпоценност.

Крадците са избягали с автомобил и се издирват.