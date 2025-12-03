След обира: Лувърът откри нова галерия

Парижкият Лувър, около който витаят противоречия след дръзкия обир на бижута през октомври, чието разследване продължава, откри днес нова галерия. В нея са изложени 130 произведения от различни цивилизации, за да се отвори "безпрецедентен диалог" между континентите и епохите, предава АФП.

"Това е един от проектите, по които работя от четири години с цел цялостно обновяване на музея, включително и в областта на сигурността", каза вчера пред пресата директорката на Лувъра Лоранс де Кар. Засягайки темата за обира на 19 октомври, тя допълни: "Ще можете да преброите камерите и сензорите във витрините".

Наричана някога Павилион на сесиите, новата Галерия на петте континента защитава "отворения подход" към историята на изкуството, според изявлението на Лувъра. В нея са изложени египетски саркофаг от 200 г. преди Христа и каменна глава от Великденския остров (Рапа Нуи), датираща между XI и XV век.

В обширното пространство от 1000 квадратни метра произведенията не са групирани по географски район или епоха, а по основни теми - "раждане и смърт", "вяра", "проява на власт", което позволява изненадващи съпоставки. Гръцка скулптура на Луций Елий Цезар от II век след Христа е изложена срещу скулптура на сановник от Вануату от XIX век, защото и двете фигури олицетворяват властта. В една и съща витрина китайско разпятие от XVII век е изложено до антропоморфна скулптура от Великденския остров от XVIII или XIX век, като и двата експоната символизират вярата.



Напълно обновеното пространство събира 42 произведения от колекциите на Лувъра - скулптури, предмети на изкуството, гръцки, римски и египетски антики, със 77 експоната от парижкия музей "Ке Бранли", както и предоставени назаем експонати от други музеи и от Нигерия.

Чрез обяснителните табелки изложбата има за цел да насърчи "размисъл относно корените на предметите във време, когато исканията за връщането на артефакти от африкански страни подновяват дебата относно произхода на колекциите в европейските музеи.

"Това стана важна тема за много страни по света", каза Лоранс де Кар, връщайки се след това към новата галерия.



Когато е създаден през 2000 г., Павилионът на сесиите приютява произведения от музея "Ке Бранли", който по това време е в процес на изграждане. Интеграцията им обаче не е напълно успешна в Лувъра, смята неговата директорка, която зае поста в края на 2021 г.

Лоранс де Кар стартира проекта за новата галерия през 2024 г. "Това е цялостен проект за обновяване и е от онзи проекти, пропити от желанието да се възвърне интересът към Лувъра у всички негови посетители", казва Де Кар.

Лувърът - най-посещаваният музей в света, е приел 8,7 милиона души през 2024 г., от които 69 процента са чужденци.